Son propre film il aura. Baby Yoda, devenu depuis quelques années une mascotte interplanétaire au sein de l’univers Star Wars grâce à la série The Mandalorian, aura bientôt un long-métrage dédié au sein de la franchise, a annoncé mardi Lucasfilm.

Il sera réalisé par Jon Favreau, qui était déjà aux commandes de la série. Dans ce feuilleton, les spectateurs ont suivi les aventures d’un mystérieux chasseur de primes, Din Djarin, chargé de livrer à un sinistre client une petite créature verte nommée Grogu, avec qui il se lie d’amitié.

Pedro Pascal sera-t-il au casting ?

Avec ses oreilles pointues démesurées et ses adorables grands yeux noirs, cet alien, qui appartient à la même espèce que le grand maître Yoda des films originaux, a rapidement fait craquer les fans, prompts à le rebaptiser Baby Yoda. « La perspective de porter le Mandalorian et son apprenti Grogu sur grand écran est extrêmement excitante », a estimé Jon Favreau.

On ne sait pas encore si Pedro Pascal, qui incarnait le Mandalorian dans la série, reprendra son armure de chasseur de primes. Le long-métrage n’a pas non plus de date de sortie officielle pour l’instant.

Un film Star Wars prévu pour mai 2026

La dernière aventure de la franchise au cinéma remonte à 2019 : Star Wars : l’Ascension de Skywalker, avait alors généré plus d’un milliard de recettes au box-office mondial, malgré des critiques défavorables. Depuis, plusieurs films ont été annoncés, sans que l’on sache s’ils vont vraiment se concrétiser. Des productions initialement confiées à Kevin Feige – venu de l’univers Marvel – et Patty Jenkins (Wonder Woman) ont ainsi été discrètement mises de côté.

D’autres films en préparation, sous la houlette de réalisateurs comme Taika Waititi ou James Mangold, sont a priori toujours en course. Et un autre doit voir Daisy Ridley reprendre son rôle de Rey, l’héroïne de la dernière trilogie Disney. Sur le calendrier de Disney, le prochain film Star Wars est prévu pour mai 2026.