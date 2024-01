Oups. L’actrice Clémentine Célarié a transmis un texte à l’AFP mardi pour admettre qu’elle s’était « trompée » en signant la tribune de soutien à Gérard Depardieu. « Je tiens absolument à me désolidariser de cette tribune », écrit-elle. « Je suis impulsive, je me suis emportée et je le regrette douloureusement. Je me suis trompée. Je présente toutes mes excuses à celles et ceux que j’ai pu blesser, car je suis de tout mon cœur à leurs côtés », ajoute-t-elle.

L’actrice fait partie de la soixantaine de signataires d’une tribune du camp pro-Depardieu appelant à « ne pas effacer » l’icône du cinéma français, parue le jour de Noël dans Le Figaro. L’acteur de 75 ans est visé par trois plaintes pour agression sexuelle ou viol – qu’il réfute – et est très critiqué pour la diffusion, début décembre, d’images où il multiplie les propos misogynes et insultants envers des femmes.

Comme Carole Bouquet, Gérard Darmon et Pierre Richard

Depardieu est mis en examen pour viols depuis 2020, à la suite d’une plainte de la comédienne Charlotte Arnould. Depuis, cette tribune a suscité plusieurs « contre-tribunes ». Plusieurs personnalités du monde de la culture l’ayant initialement signée ont aussi pris leurs distances par la suite, telles Nadine Trintignant, Carole Bouquet, Gérard Darmon, Yvan Attal, Charles Berling, Jacques Weber ou encore Pierre Richard.

« J’ai toujours voulu la paix et l’amour (…) Ma soif de liberté et de justice m’a toujours dicté qu’une personne devait être jugée avant d’être condamnée », dit encore Clémentine Célarié, qui sera sur les planches à partir du 18 janvier dans « Je suis la maman du bourreau », à Paris.