Récompensée de deux Golden Globes dimanche pour son film Anatomie d’une chute, Justine Triet a reçu les félicitations d’Emmanuel Macron ce lundi. La réalisatrice avait déjà été couronnée de la Palme d’or à Cannes, où elle avait étrillé la politique du chef de l’Etat.

« Fier de voir le cinéma français récompensé aux Golden Globes », a écrit le président de la République sur le réseau social X, adressant ses « félicitations à Justine Triet, aux acteurs et à toute l’équipe du film ».

La réalisatrice de 45 ans a été récompensée des prix du meilleur scénario et du meilleur film en langue étrangère pour son quatrième long métrage, qui raconte le procès d’une écrivaine accusée du meurtre de son mari en disséquant la dégringolade de leur couple. L’œuvre accumule les récompenses depuis le dernier festival de Cannes, qui l’a propulsée sur la scène internationale.

La gauche piquante

Justine Triet s’y était distinguée par un discours au vitriol contre le « pouvoir dominateur, de plus en plus décomplexé » du chef de l’Etat et de son gouvernement. La lauréate de la Palme d’or avait accusé l’exécutif d’avoir « nié de façon choquante » la protestation contre la réforme des retraites à l’hiver 2023, mais aussi de vouloir « casser l’exception culturelle sans laquelle [elle] ne serait pas là aujourd’hui ».

Après ces propos – qui avaient « estomaqué » la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak – Emmanuel Macron n’avait pas adressé de message de félicitations à la réalisatrice. « Neuf mois pour accoucher dans la douleur de félicitations à Justine Triet… Hâte de découvrir les nominations aux Oscars ! », a ironisé dans la foulée le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure.

« Ne ferait-elle pas la fierté de la France et du cinéma français ? Je lui donnerais bien une légion d’honneur perso », a réagi pour sa part la députée écologiste Sandrine Rousseau, en référence au soutien apporté par Emmanuel Macron à Gérard Depardieu.