Barbie a fait grise mine dimanche soir aux Golden Globes où la fantaisie vitaminée signée Greta Gerwig a été sérieusement boudée. C’est bien simple : alors qu’on la voyait déjà repartir avec les statuettes de Meilleure comédie, meilleure réalisatrice, meilleur scénario, meilleure actrice pour Margot Robbie et meilleur acteur dans un second rôle pour Ryan Gosling, la poupée rose a dû se contenter de deux récompenses mineures.

Oppenheimer de Christopher Nolan, Pauvres créatures de Yórgos Lánthimos et Anatomie d’une chute de Justine Triet ont tout raflé pour cette édition charnière où l’organisation se réinvente après deux années de polémiques et diffuse de nouveau sa cérémonie à la télévision. Mais pourquoi la poupée porteuse d’un message joyeusement féministe a-t-elle été boudée par les votants ?

Une rude concurrence

C’est presque vexant. Barbie n’a été récompensé que pour sa chanson What Was I Made For ? de Billie Eilish qu’elle a composée avec son frère Finneas O’Connell. Pour le reste : rarement l’expression hollywoodienne « pleurer sur le chemin de la banque », quand on se console d’une déconvenue grâce à l’argent récolté, n’aura été aussi bien illustrée. C’est sans surprise que le film inaugure une nouvelle catégorie, celle du plus grand succès au box-office créée cette année. Une évidence tant le film a été un carton international dans le monde entier. Rappelons que les César avaient aussi lancé cette idée d’honorer le choix du public en 2018 avant de l’abandonner en 2021.

Les votants ont été moins enthousiastes pour la poupée blonde à laquelle ils ont préféré Pauvres créatures et Emma Stone, étonnante dans le rôle d’une femme au corps d’adulte qui doit tout réapprendre quand on lui transplante un cerveau de nourrisson. « Barbie avait affaire à une forte concurrence, explique Baptiste Liger Directeur de la rédaction de Lire Magazine et passionné des reprises de prix culturels. Oppenheimer leur a sans doute semblé plus spectaculaire et l’univers de Pauvres créatures leur a paru plus original. » Le côté marketing de Barbie a pu aussi jouer en la défaveur de cette comédie. L’hommage appuyé à une marque de jouets, aussi spirituel et amusant soit-il, les a peut-être découragés. Ils lui ont préféré des œuvres plus personnelles.

Anatomie d’un succès possible

On ne peut prédire si les Golden Globes donneront des idées aux votants des Oscars comme cela a longtemps été le cas. On peut cependant imaginer qu’Oppenheimer, Barbie et Pauvres créatures devraient y être largement représentés. Mais Anatomie d’une chute a aussi de fortes chances de participer. Il est éligible dans toutes les catégories sauf celle de meilleur film étranger car la France a choisi La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung pour représenter ses couleurs. Une partie du suspense qui prendra fin le 10 mars au moment de la remise des trophées. On croise les doigts en faisant cocorico !