Bienvenue sur un tournage mouvementé (mais ne le sont-ils pas tous ?). Denis Podalydès, Jonathan Cohen, Stefan Crepon et Xavier Beauvois accueillent le public sur Making of de Cédric Kahn. Le réalisateur du récent Procès Goldman s’amuse à glisser un œil dans les coulisses du cinéma. « J’y observe des choses, des situations un peu folles qui se produisent au nom de la création », explique-t-il dans le dossier de presse. Et il n’est pas seul dans son cas !

« Les films qui parlent de cinéma en dévoilant ses coulisses fascinent le public friand de secrets du tournage tout en permettant aux cinéastes de se mettre en valeur, souvent avec une certaine autodérision, explique l’historien du cinéma Gilles Gressard. Cédric Kahn se réclame de Ça tourne à Manhattan (1995) de Tom DiCillo sur les déboires du réalisateur d’un film indépendant new-yorkais.

La petite et la grande histoire

Les films sur les tournages peuvent lever le voile sur l’histoire d’un pays comme Ça tourne à Séoul de Kim Jee-woon qui montre un réalisateur harcelé par la censure dans la Corée du Sud des années 1970. « Un tournage est un microcosme de la société, expliquait Kim Jee-woon à 20 Minutes. Tout le monde peut s’y reconnaître même sans avoir fait de cinéma. »

Le rire est souvent présent dans ces films sur le 7e art comme dans Coupez ! de Michel Hazanavicius qui révèle comment on réalise un film d’horreur à petit budget. « Je souhaitais que le spectateur ait l’impression de faire partie de l’équipe », nous déclarait celui-ci au Festival de Cannes. Le public est emporté dans l’aventure entre maquillages de zombies, prises de vues périlleuses et caprices des stars.

Créer des vocations

Plus cérébral, Le Cours de la vie de Frédéric Sojcher dissèque le processus d’écriture d’un scénario tandis que dans La Nuit américaine, François Truffaut livre une véritable déclaration d’amour au cinéma en se mettant lui-même en scène dans le rôle d’un cinéaste passionné.

« Ces films font vibrer les cinéphiles qui ont l’impression d’entrer dans le milieu du cinéma par écran interposé, insiste Gilles Gressard. Qui sait si certains de ces longs métrages ne finiront par faire naître des vocations de cinéastes ? » Le malicieux Making of signé par Cédric Kahn donne sérieusement envie de se joindre à son équipe, en tout cas.