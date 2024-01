Entre Joachim Lafosse et les faits divers, l’histoire d’amour ne date pas d’hier. A perdre la raison a donné le ton par la façon âpre dont le réalisateur plonge le spectateur des histoires vraies et poignantes. Un silence évoque une affaire belge qui a défrayé la chronique dans le sillage de celle du pédophile Marc Dutroux. Le réalisateur de L’Economie du couple s’est inspiré de la condamnation en 2010 pour possession d’images pédopornographiques de Victor Hissel, avocat des parties civiles dans ce procès médiatisé.

Daniel Auteuil et Emmanuelle Devos incarnent un couple qui se déchire autour de terribles secrets de famille dans ce suspense psychologique taillé au cordeau où la chanteuse Jeanne Cherhal fait des débuts d’actrices remarquables en commissaire. « Le crime provoque l’effroi, l’effroi provoque le silence qui engendre la culpabilité et la honte, précise Joachim Lafosse. On a tort de juger le silence, il faut l’interroger, c’est un symptôme. » Celui qu’évoque le cinéaste est celui de la mère confrontée à une vérité qu’elle a enterrée pendant des années.

Le passé en question

Après avoir plongé dans son propre passé pour Elève libre et Les Intranquilles, c’est celui de son pays que Joachim Lafosse interroge en disséquant une bourgeoisie étouffée par ses non-dits et son hypocrisie qui mènent à un drame brisant une famille apparemment au-dessus de tous soupçons. On pense souvent aux chroniques de mœurs de Claude Chabrol en voyant comment Joachim Lafosse analyse la dynamique délétère qui anime ces gens respectés dont on découvre la part d’ombre.

« La question qui m’occupe toujours est de savoir comment on peut en arriver là, comment se tisse le drame », souligne le réalisateur. Il étudie ce processus implacable en emportant le spectateur dans le monde glaçant de notables qui dévoilent progressivement dans la plus glauque des intimités.

La mécanique du crime et de la justice

Regarder Un silence n’est pas une partie de plaisir. L’intensité des rapports entre les personnages rend l’expérience poignante mais fort satisfaisante pour tout spectateur qui se passionne pour la mécanique du crime et de la justice. Joachim Lafosse est un fin observateur d’une nature humaine qu’il retranscrit brillamment à l’écran.