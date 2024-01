La Petite boutique des horreurs, Hairspray ou Les Producteurs, tous ces films ont d’abord été portés à l’écran sans danse ni chanson, avant d’être adaptés au théâtre en comédies musicales, puis de nouveau portées à l’écran sous leur nouvelle forme, parfois plus réussies que l’œuvre originale.

C’est aussi le cas de Mean Girls, Lolita malgré moi qui sort en salle ce mercredi. Samantha Jayne et Arturo Perez Jr. ont revisité le film culte réalisé en 2023 par Mark Waters à la façon d’un « musical » de Broadway, transportant une adolescente dans le monde sans pitié d’un lycée où les filles se livrent à un combat sans merci pour rester populaires.

Pourquoi refaire le film quand il a déjà été fait ? Et surtout pourquoi adopter le genre du « musical » ? « Je comprends que s’appuyer sur un film à succès puisse inspirer les producteurs de comédies musicales, explique à 20 Minutes Laurent Valière, producteur de l’émission 42e rue diffusée le dimanche à 13 heures sur France Musique. Les auteurs ont à leur disposition une histoire solide et éprouvée pour élaborer leur livret. »

Un nouveau public

Tina Fey, humoriste et auteure du premier film a repris du service avec dynamisme pour cette nouvelle mouture. « Mean Girls cible clairement un public d’adolescentes, précise Laurent Valière. Surtout aux Etats-Unis où ce genre de spectacle est dans leur ADN : tout le monde a déjà joué dans une comédie musicale au lycée. » En France, la tradition est moins ancrée bien que les récents succès de Wonka et de Wish tendent à montrer que les mentalités évoluent.

« Des films comme Mean Girls apportent un regard neuf sur les œuvres dont ils s’inspirent, insiste Laurent Valière. Les différentes péripéties permettent d’aborder plusieurs types de chansons et d’atmosphères pour décupler les émotions du public. »

Des idées surprenantes

Autre film à se réinventer en chanson : La Couleur pourpre de Steven Spielberg, dont le « musical » que signe Blitz Bazawule, très émouvant, sort au cinéma en France le 24 janvier. « On est parfois sceptique quand on entend parler de certains projets mais les Américains sont vraiment doués pour ce type d’adaptations », souligne Laurent Valière. Et les Français semblent prêts à se lancer dans l’aventure : La Haine de Mathieu Kassovitz devrait devenir un spectacle musical fin 2024.