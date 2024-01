Au cinéma, les femmes sont là et bien là comme en témoignent les sorties, cette semaine, de Priscilla de Sofia Coppola et d’Iris et les hommes où le triomphe d’Anatomie d’une chute de Justine Triet et de Barbie de Greta Gerwig. Tout n’est pas pourtant pas aussi rose que le monde de la poupée jouée par Margot Robbie du point de vue de la parité. Un point commun que partagent la France et les Etats-Unis.

Une étude signée Martha M. Lauzen publiée sur le site américain The Celluloid Ceiling révèle que le nombre de réalisatrices ne s’élève qu’à 14 % pour les 100 plus gros succès au box-office hollywoodien et seulement 16 % si on élargit ce chiffre aux 250 longs métrages plébiscités par les spectateurs. En matière d'équité entre les genres, les résultats laissent à désirer en France également.

Des progrès faits

L’observatoire de l’égalité femmes/hommes du CNC incite pourtant au changement avec son bonus parité qui assure 15 % de participation financière supplémentaire pour les productions qui réservent un nombre conséquent de postes clés aux femmes. En 2023, 18 % de films en ont bénéficié, comme le signale une étude publiée fin novembre 2023.

La compositrice Florencia Di Concilio à qui l’on doit notamment les partitions des Cinq diables de Léa Mysius et de De Grandes espérances de Sylvain Desclous constate les effets de ces efforts. « Il y a un vrai progrès, confie-t-elle à 20 Minutes. Quand je vois le nombre de femmes avec qui je travaille, y compris comme cheffes de poste, c’est le jour et la nuit comparée à mes débuts il y a une quinzaine d’années. »

Des progrès à faire

La réalisatrice Catherine Corsini, dont Le Retour a été sélectionné à Cannes en 2023, est beaucoup plus réservée sur la situation. « On n’est pas encore considérées à égalité, déclare-t-elle à 20 Minutes. Le cinéma n’est pas vraiment le milieu le plus féministe de la terre. » Même les Palmes d’or obtenues par Justine Triet cette année et par Julia Ducourneau en 2021 pour Titane ne semblent pas vraiment avoir modifié la donne. « Malgré le succès international et les prix obtenus par Anatomie d’une chute, les films réalisés par des femmes ont toujours une représentation négative, insiste Catherine Corsini. On avance cahin-caha et les choses bougent dans les équipes, mais on ne voit toujours pas beaucoup de femmes là où se prennent les décisions. »

Un mouvement profond

Audrey Diwan, réalisatrice de L’Evénement, Lion d’or à Venise en 2021, se montre plus optimiste. « Je ne vois pas comment l’industrie pourrait se priver de talents comme celui de Justine Triet ou de Greta Gerwig, déclare-t-elle à 20 Minutes, mais il faut être patients. Je crois qu’un changement profond demande du temps et que nous sommes sur la bonne voie. » Le fait que la cinéaste soit en train de réaliser un remake féministe du film érotique Emmanuelle avec Noémie Merlant en vedette donne confiance en l’avenir d’un cinéma au féminin qu’on espère plein de surprises et de belles promesses.