Laure Calamy avait conquis le public et récolté un César pour Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal. La comédienne et la cinéaste se retrouvent pour le réjouissant Iris et les hommes sur une dentiste rangée, mariée et mère de famille, tentant de retrouver confiance en son potentiel de séduction grâce à des applis de rencontres. L’héroïne du film ne fait plus l’amour avec son mari (joué par Vincent Elbaz).

« Le temps et l’habitude ont usé leur désir et ils cohabitent comme des colocs, explique Laure Calamy à 20 Minutes. Elle revit un peu son adolescence à la quarantaine bien tassée. » L’épouse délaissée redécouvre la sexualité et le plaisir avec des inconnus sélectionnés sur ces fameuses applis. « C’est plus de dix millions de Français qui sont sur ces sites, explique la comédienne. Ces applis sont ce qu’on en fait : joyeuses et parfois glauques ! »

Savoir rester dans son désir

Chacun de ses tête à tête permet à la quadragénaire de reprendre confiance en elle. Cela finira-t-il par tuer son couple ou par avoir une bonne influence sur lui ? Et cela va-t-il lui causer des soucis avec ces patients qu’elle néglige pour s’amuser ? « Il y a une expression qui dit que l’âge des possibles est l’adolescence, mais en fait, c’est tous les âges, martèle Laure Calamy. L’essentiel est de rester dans son désir ! »

L’actrice est totalement à l’aise dans toutes les situations coquines que lui réserve un scénario polisson. Elle multiplie les partenaires avec une joie communicative et apprend à dire « oui » à la vie.

Pour les hommes aussi

« Cette comédie est libertine et surtout libertaire. Elle invite les femmes à vivre pleinement leur sexualité, insiste Laure Calamy. Pendant trop longtemps, on leur a fait croire qu’il fallait qu’elles soient amoureuses pour avoir des orgasmes extraordinaires. » Il ne faut cependant pas imaginer que cette fantaisie n’est destinée qu’à un public féminin. Les spectateurs s’amuseront aussi. Leste sans être cru, le film pourra ouvrir la porte à de belles discussions en couple ou entre amis et – qui sait ? – peut-être aussi à de nouvelles expériences.

Iris et les hommes fait souffler un vent de fantaisie, idéal pour mettre de bonne humeur en ce début d’année. Commencer 2024 au cinéma avec la pétillante Laure Calamy, que peut-on rêver de mieux ?