Nicolas Cage ne se prend plus du tout au sérieux et c’est tant mieux ! Dans Dream Scenario de Kristoffer Borgli, il se moque franchement de son image en incarnant un professeur de science mollasson qui devient célèbre d’une drôle de façon. Sans aucune raison, cet enseignant, père de famille rangé, se met à visiter les rêves de gens qu’il ne connaît pas. Il se roule dans les délices de sa célébrité jusqu’au jour où sa vie devient un cauchemar.

La célébrité et ses dérives sont les thèmes de prédilection du réalisateur suédois Kristoffer Brogli qui les explorait déjà avec les influenceurs de Sick of Myself. Il pousse ici le bouchon encore plus loin. Le Nicolas Cage qu’il dirige ressemble à l’acteur malgré tous les efforts accomplis pour essayer de le faire oublier. Son personnage débraillé et mal dans sa peau amuse avant de finir par devenir inquiétant puis touchant quand les choses tournent au vinaigre pour lui.

Grimé mais reconnaissable

« Nous lui avons mis des lunettes pour éviter qu’il me ressemble trop, précise Nicolas Cage. Nous avons un peu modifié mon nez pour qu’il soit plus discret. L’objectif était de rendre Paul unique, de sorte qu’il soit plus facile pour le public de suivre son histoire à lui, sans me voir moi. » Pour autant, le spectateur se réjouit des facéties de l’acteur qui en fait des tonnes dans la peau de cet enseignant adulé puis persécuté.

C’est aussi pour son exubérance et sa générosité de jeu qu’on adore Nicolas Cage. Les séquences de rêve, particulièrement soignées, mettent l’acteur en valeur avec sa grande taille et son visage mobile. On sent sa jubilation constante d’avoir à composer un personnage aussi riche entre Julianne Nicholson et Michael Cera.

Un goût pour les projets atypiques

Après avoir joué Dracula dans Renfield, un éleveur de truie truffière dans Pig et son propre rôle dans Un talent en or massif, le comédien semble plus déterminé que jamais à se lancer dans des projets originaux où on ne lui donne pas forcément le beau rôle. Ces choix culottés vont bien au comédien dont les performances volontairement excentriques apportent un supplément de fantaisie aux films dans lesquels il joue. Dream Scenario, conte malin, constitue un bel exemple de son goût pour la folie douce de projets hors du commun.