L’acteur et chanteur Guy Marchand est mort à 86 ans, ont indiqué ses enfants ce vendredi. Célèbre notamment pour son rôle de Nestor Burma, qu’il a incarné à la télévision de 1991 à 2003, Guy Marchand « s’est éteint paisiblement ce vendredi (…) à l’hôpital de Cavaillon » (Vaucluse), ont indiqué ses enfants Jules et Ludivine dans un communiqué.

Guy Marchand était un touche-à-tout dilettante mais Césarisé, qui aimait jouer au crooner démodé. « Burma, c'est moi ! », confessait à 79 ans celui qui, gouailleur et cynique, a incarné le détective privé de Léo Mallet dans la série télévisée éponyme.

« Avec ce personnage, j'étais comme un poisson dans l'eau ! », racontait en 2016 sur France Culture cet enfant de la guerre né en 1937, « gentil voyou » de l'est parisien au physique « désespérément rétro ». « En même temps, j'ai tout réinventé. Je ne pouvais pas me passer de poésie et j'ai fait de Burma quelqu'un qui aime le sexe et la poésie ! ».

« Micmac moche au Boul'Mich' », « Panique à Saint Patrick », « Mignonne, allons voir si la chose »: au gré des 42 épisodes dans lesquels il tourne, c'est lui qui donne au privé cette étoffe des héros de série B, entre lustre hollywoodien et « divagation surréaliste » d'un San Antonio.

Il a joué avec Lino Ventura et Michel Serrault

Avant de devenir Burma, l'acteur, qui prétendait être « entré par effraction dans la profession », s'est distingué au cinéma avec de grands réalisateurs.

On le voit chez François Truffaut (Une belle fille comme moi, 1972), Maurice Pialat ( Loulou, 1980), Bertrand Tavernier (Coup de torchon, 1981) ou encore Christophe Honoré ( Dans Paris, 2006).

En 1982, il gagne le César du meilleur second rôle dans Garde à vue de Claude Miller. Avec Lino Ventura, il se paye Michel Serrault dans la peau d'un flic impulsif. « Ça m'a donné un peu d'autorité dans le métier car on ne me prenait pas au sérieux comme chanteur de variété ! ».

Destinée, sa « plus grande honte »

Car c'est par la chanson que ce fils d'un ferrailleur et d'une « gitane » acquiert d'abord une petite notoriété. Il grandit avec « les manouches » et les musiciens - Django Reinhardt, Stéphane Grappelli - qui venaient répéter dans le garage familial. Son père, régisseur à Bobino la nuit, le met à la boxe et à la clarinette.

Avec ses airs de séducteur latino et sa voix de baryton, il écrit La Passionata en cinq minutes, en rentrant de la guerre d'Algérie. Cette « plaisanterie » devient l'un des tubes de l'été 65. Il signe d'autres succès comme Tango, Tango en 1975 avec le bandonéoniste argentin Astor Piazzola. « Je suis une vedette populaire, pas une star », aimait-il répéter.

Avec Destinée, la bande-originale des Sous-doués en vacances (1982), il récolte sa « plus grande honte ». « C'était une blague, une connerie pour l'été, et on en a vendu 250.000 exemplaires ! J'étais vexé ! », racontait-il à propos de ce titre repris notamment dans la version ciné du Père Noël est une ordure.

Car la « vraie nature » de Guy Marchand, « c'est d'être chanteur ». Fin connaisseur de jazz et de musiques latines, il signe une quinzaine d'albums (Nostalgitan, A Guy in blue, Emilio) au succès confidentiel mais avec des musiciens de renom. « Je ne suis qu'un chanteur », disait-il en 2015 sur France 5. « Quand je vais mourir, il ne restera pas grand-chose, peut-être un fond sonore, comme de la musique d'ascenseur ».

Divorcé et père de deux enfants, il s'était remarié à 70 ans avec une femme de 40 ans sa cadette.