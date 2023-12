« J’ai 5 ans ! » C’est le cri du cœur qu’on a envie de pousser après avoir découvert Sirocco et le Royaume des courants d’air de Benoît Chieux, Prix du Public au Festival d’Annecy. Des gamines transformées en chat parcourent un univers magique dont elles tentent de sortir en croisant des êtres plus ou moins bienveillants dont une cantatrice oiseau et un mage qui maîtrise le vent.

« Le film est pour tous les âges, confie Benoît Chieux à 20 Minutes. Mais je l’ai fait en pensant aux enfants de 5 ans, un moment clé dans une vie enfantine où on va entrer au CP et où l’imagination marche encore à fond avant qu’on apprenne à lire. » Ce voyage magnifique prouve une fois de plus que la « French Touch » dont les Américains qualifient l’animation française n’a rien d’une légende. Ce film séduira aussi bien les petits que les grands.

Des influences remarquables

Des bons magiciens comme Paul Grimault (Le Roi et l’oiseau), Hayao Miyazaki ou Isao Takahata semblent s’être penchés sur le berceau de cet enchantement au style graphique épuré. Ces grands noms de l’animation internationale ne renieraient sans doute pas plus la poésie de l’œuvre que ses héroïnes intrépides. Benoît Chieux ne nie pas ces influences qu’il embrasse passionnément.

La beauté des images n’est pas pour rien dans notre envoûtement immédiat. « J’ai souhaité mettre les couleurs en avant et supprimer les ombres, précise le réalisateur, J’ai travaillé une forme de ligne claire aménagée pour donner plus d’importance aux personnages. » L’originalité de son dessin comme une magnifique partition signée Pablo Pico emportent le spectateur dans son monde dans lequel on se sent bien.