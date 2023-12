Comment Willy est devenu le chef gourmand de Charlie et la Chocolaterie, créé par Roald Dahl ? C’est ce que propose de découvrir Wonka, comédie musicale et féerique signée Paul King. Timothée Chalamet, plus pétillant que jamais chante, danse et enchante. Au milieu d’une ribambelle d’interprètes, il trouve un partenaire farfelu en la personne de Hugh Grant, méconnaissable en « Oompa Loompa », petit lutin aux cheveux verts et à l’humeur taquine.

Les deux stars que les fans attendaient patiemment devant l’hôtel Bristol quelques heures avant la première au Grand Rex ont accueilli 20 Minutes dans une chambre du palace parisien. « Timothée est un grand acteur, mais son problème est qu’il n’attire pas les femmes », plaisante Hugh Grant. Ah, le plaisir de voir l’aîné taquiner le cadet à l’image de leurs personnages dans le film !

Un péché de gourmandise

« C’est l’un des rôles les plus complexes auxquels je me suis jamais attaqué, confie Timothée Chalamet. Heureusement que nous avons eu un long temps de préparation à New York et à Londres pour les chansons et les chorégraphies. » Dans des décors féeriques et sucrés, l’acteur de 27 printemps sauve une petite orpheline et ses amis de grands méchants parmi lesquels on reconnaît Olivia Colman et Rowan Atkinson.

Le réalisateur de la saga « Paddington » a fait des merveilles pour mettre l’eau à la bouche des spectateurs ! « Certains sets étaient vraiment en chocolat, s’amuse Timothée Chalamet. C’était dur pour moi de ne pas en manger car je suis très gourmand ! » De quoi faire glousser Hugh Grant : « C’est pour ça que tu es si gros », dit-il pour asticoter son partenaire filiforme. Ces deux-là sont décidément faits pour se donner la réplique.