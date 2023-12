Que font Barack et Michelle Obama maintenant qu’ils ont quitté la Maison-Blanche ? Des tas de choses sans doute, mais parmi les plus inattendues, ils ont coproduit Le Monde après nous de Sam Esmail, disponible dès vendredi sur Netflix. Tant mieux, car il s’agit d’un excellent film catastrophe réalisé par le créateur des séries Mr. Robot et Homecoming où l’on a plaisir à retrouver Julia Roberts, Ethan Hawke, Kevin Bacon et Mahershala Ali (oscarisé pour Moonlight de Barry Jenkins en 2017 pour Green Book de Peter Farrelly en 2019).

C’est la première fiction produite par le couple, et peut-être pas la dernière puisqu’il fait partie du contrat que les Obama ont signé avec Netflix en 2018 sous la bannière de leur firme Higher Grounds Productions. « Barack et moi et avons toujours cru dans les pouvoirs des histoires pour nous inspirer et nous faire voir le monde différemment en nous faisant ouvrir nos esprits aux autres », a confié Michelle Obama dans un communiqué.

Bientôt l’apocalypse ?

L’intrigue du Monde d’après nous correspond à cette description. Dans la luxueuse maison de vacances qu’ils louent, un couple aisé et ses enfants reçoivent la visite des propriétaires qui leur annonce un black-out. Les choses vont vite dégénérer au point de menacer le pays, puis la planète tandis qu’ils doivent faire le tri entre amis et ennemis dans un environnement de plus en plus hostile.

« On était honorés qu’ils aient tous deux envie de participer, se souvient Julia Roberts dans l’émission américaine The View. Sam Esmail et moi en avions pris la grosse tête : on s’en vantait partout, même en faisant la queue à caisse du supermarché. » L’actrice a visiblement été impressionnée par le couple dans son rôle de producteur.

Un livre culte pour Barack Obama

« Le livre était sur la liste des recommandations du président l’année de publication et peut donc dire qu’il a été impliqué dans le projet dès le début, insiste Julia Roberts. Michelle et lui étaient très impliqués et brillants. » Le cauchemar que fait partager Le Monde après nous trouve un juste équilibre entre scènes spectaculaires et moments intimistes pour faire monter le suspense. Et dire que le dénouement du film est approuvé par un ancien Président des Etats-Unis, on en frémit d’avance.