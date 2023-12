Wow ! C’est la première réaction qu’on ressent en voyant quelques séquences de Dune Deuxième partie ! Bien que le film soit terminé, Denis Villeneuve n’a pu montrer qu’une mise en bouche de quelques extraits et le moins qu’on puisse dire est qu’elle donne faim pour la suite. « C’est un peu frustrant de ne pouvoir montrer que cela, avoue le cinéaste, car ce deuxième film est encore plus fort et riche que le premier. »

On n’en doute pas après avoir vu des images de cette suite. Pendant les dix premières minutes, Paul Atreides alias Timothée Chalamet et sa mère Dame Jessica alias Rebecca Ferguson y sont en pleine action dans un désert peuplé de guerriers redoutables et de vers de sables géants. Il s’agit, hélas, du seul passage dont nous pouvons parler. Pour le reste, disons seulement que les scènes les plus impressionnantes du roman de Frank Herbert prennent vie de façon spectaculaire.

« L’action repend à la fin de Dune, mais il ne sera pas indispensable d’avoir vu le premier opus pour suivre le second », précise Denis Villeneuve avant de révéler quelques détails de cette suite

Timothée Chalamet et les femmes au centre de l’action

Tout est centré sur le héros joué par Timothée Chalamet qui a gagné en sagesse. « Ce qui m’a épaté c’est la façon dont il est parvenu à passer d’adolescent à adulte, confie Denis Villeneuve. On le voit devenir une figure de commandement charismatique qui doit négocier avec la charge terrible qu’il a sur les épaules. A l’image de son personnage, il a incroyablement mûri comme acteur et comme être humain. » Le réalisateur a aussi tenu à féminiser le récit en insistant sur la mère du héros.

« Son personnage s’efface dans la deuxième partie du roman alors qu’elle est l’architecte de toute l’histoire, souligne Denis Villeneuve. Cette héroïne me fascine et j’ai donc souhaité la mettre davantage en valeur. » Chani, jeune guerrière fremen (le peuple des sables originaire de la planète Dune) incarnée par Zendaya prend aussi plus d’importance que dans les livres.

Un message ciblé

Dune : Deuxième partie semble aussi avoir permis au réalisateur de Premier contact et de Blade Runner 2049 d’aborder des thèmes qui lui sont chers dans ce qui sera bien plus qu’un blockbuster d’action.

« J’ai des idées précises que je veux véhiculer avec ce film, déclare Denis Villeneuve. Je souhaite notamment évoquer. » Il faudra attendre le 28 février prochain pour en découvrir davantage.