La grève des acteurs américains qui avait commencé le 13 juillet 2023 s’est terminée le 9 novembre au grand soulagement de tous les professionnels. « On a appris la fin de la grève à minuit et à minuit deux, on avait déjà des mails pour annoncer la reprise des tapis rouges », explique Didier Allouch, correspondant à Hollywood pour Canal+, à 20 Minutes.

118 jours après le début du conflit, tout le monde semble satisfait et impatient de se remettre à l’ouvrage. « C’est d’autant plus joyeux que les tractations ont satisfait à la fois les grévistes et les studios ce qui fait que tous sont d’excellente humeur », insiste Didier Allouch. Alors, les grands noms reviennent parler à la presse. Michael Fassbender et Leonardo DiCaprio font partie des stars qui se sont remises à l’ouvrage.

Les Oscars en question

« Il faut qu’ils se dépêchent pour préparer la campagne des Oscars car aux Etats-Unis tout s’arrête pendant une bonne semaine pour Thanksgiving le 23 novembre, précise Didier Allouch. Il ne restera donc plus beaucoup de temps avant les premiers votes car la campagne s’interrompt aussi pour les fêtes de fin d’année. » Les votes prennent fin le 16 janvier et on saura précisément qui sont les nommés neuf jours plus tard. Les stars font donc la tournée des événements et des journalistes, histoire que leurs noms et leurs films ne passent pas à la trappe.

Le point sur les sorties et les tournages

Pour les sorties, c’est une autre histoire. « Les films dont la distribution a été retardée par la grève, comme Dune – Deuxième partie de Denis Villeneuve ou la suite de Mission : Impossible, garderont leurs nouvelles dates de sortie et ne seront pas avancées » , déclare Didier Allouch. Les salles de cinéma sont réservées des mois à l’avance et l’organisation de la promotion ne s’improvise pas. Les choses devraient progressivement se réguler d’autant plus que les tournages interrompus ne reprendront pas tout de suite.

« Là aussi, il faut s’organiser, réunir les équipes et tout préparer, précise Didier Allouch. Je ne vois pas comment les tournages pourraient recommencer avant la fin de l’année. Je pencherais même plutôt pour début 2024. » L’essentiel est que tout rentre progressivement dans l’ordre et que Hollywood continue à enchanter des cinéphiles à qui ses films commençaient à manquer.