Il est des « seconds rôles » qui marquent autant – voire plus – que les premiers. Joséphine dans Napoléon de Ridley Scott correspond parfaitement à cette description. La prestation vibrante de Vanessa Kirby, connue pour la série The Crown et Pieces of a Woman, emporte l’adhésion tant elle incarne avec passion le rôle de celle qui fut le grand amour de l’empereur, joué par Joaquin Phoenix.

« Il m’a fallu tout le tournage pour appréhender cette femme qui était un véritable caméléon, explique la comédienne britannique à 20 Minutes. Elle s’adaptait à toutes les situations, et c’est, à mon sens, cette capacité qui lui a permis de survivre. » Couronnée par l’empereur lui-même, Joséphine de Beauharnais semble avoir vécu une relation tumultueuse avec ce dernier. C’est du moins ce qui ressort du film.

Enigmatique et fascinante

« Leur relation était étrange, et il nous a fallu admettre que nous étions incapables de la comprendre vraiment, insiste Vanessa Kirby. Ils étaient très différents mais ne pouvaient se passer l’un de l’autre. » Cette liaison toxique apporte une réelle originalité au film qui la décrit dans ses moments passionnés ou conflictuels, en laissant la comédienne composer une figure féminine forte, complexe et fragile à la fois, très attachante.

La Joséphine que fait vivre Vanessa Kirby passe de la gloire au désespoir avec une dignité remarquable. Elle vole la vedette à Joaquin Phoenix avec un grand naturel dès qu’ils sont face à face. « Je crois que c’est le côté énigmatique de Joséphine qui faisait que Napoléon était fasciné par elle », précise l’actrice. Son interprétation impeccable agit de même sur le spectateur, charmé par sa performance.