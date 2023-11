« Je suis un fan d’« Hunger Games », mais aussi de l’autrice Suzanne Collins, confie le réalisateur Francis Lawrence à 20 Minutes. Ouvrir un nouveau chapitre de la saga était aussi excitant qu’angoissant. » Avec Hunger Games, la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur, le réalisateur de Red Sparrow signe son quatrième épisode d'« Hunger Games » pour lequel il a étroitement collaboré avec la romancière. « Elle était là à toutes les étapes de la création, à l’exception du tournage, avec des suggestions pertinentes, ce qui nous a permis de bien cerner les intentions qui étaient les siennes quand elle a écrit son roman », raconte-t-il.

Le réalisateur (qui n'a aucune lien de parenté avec Jennifer Lawrence, la star de la saga) a tenu à se montrer le plus fidèle possible au livre sorti en 2020 (édité chez Pocket Jeunesse en France). On y apprend comment Coriolanus Snow est devenu le président campé par Donald Sutherland dans les précédents films. C’est Tom Blyth qui est chargé l’incarner dans ses jeunes années, tandis que Rachel Zegler, découverte dans West Side Story de Steven Spielberg, lui vole la vedette en candidate forcée de jeux du cirque mortels.

Rachel Zegler est l’oiseau chanteur

« J’ai souhaité mettre davantage l’accent sur la psychologie des personnages sans pour autant gommer l’action, précise Francis Lawrence. J’étais conscient de mon énorme responsabilité à l’égard des fans, mais ne me suis pas laissé écraser par elle. » La grande nouveauté du film, ce sont les chansons qu’entonne l’héroïne pour décrire ses sentiments.

« Rachel les a chantées en direct sur le tournage, se souvient le cinéaste. Au départ, j’avais peur que cela soit trop compliqué, mais tout le monde a été conquis sur le plateau tant sa voix était bouleversante. » En « oiseau chanteur » du film, Rachel Zegler révèle un charisme digne de celui de Jennifer Lawrence à ses débuts. Aucun interprète des précédents volets ne fait d’apparition dans ce nouveau film. « Il n’y avait aucune raison qu’ils soient là », déclare Francis Lawrence.

On attend la suite

Cela n'empêche pas des comédiens chevronnés comme Viola Davis, Peter Dinklage ou Jason Schwartzman d'épauler les jeunes interprètes pour un suspense qui prend fin sur un point d’interrogation. Retrouverons-nous les survivants pour une suite ? « Je serais partant, mais je vous assure que je n’en sais rien, annonce Francis Lawrence. Tout dépendra de l’inspiration de Suzanne Collins. » Rien n'est encore écrit, mais on serait surpris que la romancière abandonne ses héros et ses fans à leur sort sans poursuivre leurs aventures.