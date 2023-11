Aller à la mine prend un sens terrifiant après avoir vu Gueules noires de Mathieu Turi. Le réalisateur de Méandre et Hostile envoie Samuel Le Bihan, Amir El Kacem, Thomas Solivérès et Jean-Hugues Anglade au fond de corridors hantés par une créature peu recommandable pour cet excellent film d’horreur.

« J’ai voulu un casting très identifié mélangeant les générations et les origines, explique le réalisateur à 20 Minutes. Cela correspond à la réalité des années 1950 où des gens venus d’horizons différents devaient collaborer pour accomplir le même travail. » Guidés par un scientifique qui leur ment sur ses motivations, les mineurs se retrouvent bientôt bloqués avec lui pour affronter le monstre qu’ils ont réveillé. Germinal rencontre l’univers cauchemardesque d’H.P. Lovecraft dans ce suspense fascinant.

Une créature aussi vorace qu’originale

« J’ai tenu à ce que la créature ne soit pas en images de synthèse, précise Mathieu Turi pour qu’elle semble substantielle et donc plus menaçante. » Le sculpteur japonais Yoneyama Keisuke a conçu son design tandis que Jean-Christophe Spadaccini (à qui l’on doit, entre autres, les maquillages du Règne animal) s’est chargé de l’animer. La présence de cette bestiole vorace rend les coursives exiguës et les tunnels mal éclairés encore plus menaçants, tandis que les hommes disparaissent un à un dans un terrible jeu de massacre.

Le film est d’autant plus impressionnant qu’il plonge aussi dans la réalité brutale de la mine où tout semble hostile aux humains. « Il était très important pour moi de rendre la véritable expérience des mineurs de l’époque, souligne Mathieu Turi. Je me suis beaucoup documenté pour y parvenir. » Cela donne à Gueules noires un cachet supplémentaire en immergeant le spectateur dans leur monde avant même de les confronter à l’horreur.

Dans un vrai site minier

Les extérieurs ont été filmés dans le Nord de la France et les intérieurs dans un véritable site minier, Arenberg Creative Mine. Cela a largement contribué à l’immersion des acteurs. « Il faisait humide, froid, les portables et les talkies-walkies ne passaient pas, se souvient le réalisateur. On aurait pu s’y croire si ce n’est que, contrairement aux personnages du film, on ne risquait pas de mourir. » Cela n’empêche pas le public de se laisser emporter à leurs côtés en découvrant petit à petit la mythologie originale dont est issu le monstre qui les met en danger. Gueules noires donne des peurs blanches.