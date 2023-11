On a vu The Marvels de Nia DaCosta à la première séance de l’UGC des Halles, ce mercredi à Paris. Brie Larson, Iman Vellani et Teyonah Parris ont fait l’unanimité auprès des 58 spectateurs présents. Le film a d’ailleurs pris la tête du box-office dès la première séance qui voit trois super-héroïnes confrontées à une méchante qui rend la blonde Captain Marvel responsable des malheurs survenus à son peuple. Quelques spectateurs ont accepté de confier leur ressenti à 20 Minutes à la sortie de la salle.

« J’ai été agréablement surprise car j’ai trouvé les personnages très sympas, confie Margot à 20 Minutes. Les super-héroïnes comme la superméchante offrent des échanges musclés dont l’humour et l’émotion sont bien dosés. Je n’ai pas trop l’habitude de voir ce genre de films, mais j’y suis allée par curiosité, parce que j’étais disponible ce matin. »

Pour les enfants et les fous de chats

Jeune papa envoyé en service commandé par son épouse, Ran est conquis. « Il me fallait vérifier si le film pouvait convenir à mes filles de 5 et 9 ans. Et c’est le cas ! Je me suis amusé entre fan service et scènes d’actions. Je conseille de ne pas rater la séquence surprise au milieu du générique final : elle concrétise le rêve de nombreux amoureux de cet univers. » Ran retournera sans doute voir le film avec ses filles bien qu’elles soient surtout fans de Spider-Man.

« Je n’attendais rien de spécial de ce film mais j’ai passé un excellent moment, confie Alexis, passionné du MCU. Il y avait longtemps que Marvel n’avait pas livré un film aussi fun », ajoute-t-il en faisant référence aux péripéties de Goose, le chat de Captain Marvel, qui réserve quelques rebondissements savoureux.

« C’était un bon divertissement auquel je mets 6 sur 10 », confie rapidement Inès avant de repartir au travail après cette escapade sur très grand écran. On acquiesce. Les effets spéciaux de ces aventures au féminin sont de bon niveau tandis que la fin ouverte fait espérer une suite directe basée sur Miss Marvel et Captain Marvel ainsi que d’autres personnages sur lesquels nous garderons le secret.