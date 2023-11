Ils étaient à l’apogée de leurs carrières. Terry Gilliam avait signé Brazil, Fisher King et Les Aventures du Baron Munchhausen et Bruce Willis avait triomphé dans Piège de Cristal et Pulp Fiction. Leur rencontre a fait des étincelles pour L’Armée des 12 singes, brillant film de science-fiction qui ressort en salle dans une copie restaurée avant d’être disponible en DVD Blu-Ray le 5 décembre prochain.

« J’ai tout de suite imaginé Bruce Willis dans le rôle du héros, détenu envoyé dans le passé pour tenter de prévenir une épidémie mortelle, explique Terry Gilliam à 20 Minutes au dernier Festival de Strasbourg. J’avais été frappé par son potentiel pour l’émotion dans une scène de Piège de cristal où il parle à sa femme au téléphone. Venu me rendre visite sur le tournage de Fisher King, il m’avait envie confié son envie de se démarquer de son image de gros dur. »

Brad Pitt et le préservatif géant

Aidé par une psychiatre compréhensive jouée par Madeleine Stowe, le héros, homme paumé, traverse diverses époques en tentant d’accomplir sa mission. « Bruce se laissait totalement submerger par son rôle, se souvient Terry Gilliam. Il s’est mis à nu dans tous les sens du terme. Notamment lorsqu’il a accepté de revêtir une combinaison transparente que nous avions surnommée le « préservatif géant » pour le taquiner. »

L’acteur a rarement été aussi touchant que dans ce film. « Il était très concentré et ne se mêlait pas à l’équipe jusqu’au jour où Brad Pitt est arrivé sur le tournage », s’amuse Terry Gilliam.

Le jeune acteur venait d’accéder subitement au statut de superstar grâce à Légendes d’automne d’Edward Zwick. « Il est devenu le favori du plateau en un rien de temps, ce qui a poussé Bruce à rivaliser de drôlerie en dehors des prises. Ils formaient une sacrée équipe sur le plateau. » Leur duo est aussi remarquable à l’écran quand Brad Pitt, dans la peau d’un héritier instable aux crises de folie spectaculaires, tient tête à son partenaire lui volant régulièrement la vedette.

Bruce Willis alors en pleine forme

« Tourner avec les deux plus grandes des stars du moment demandait un surcroît d’organisation, déclare le réalisateur. Cela en valait la peine et il était touchant de constater à quel point Bruce pouvait se montrer protecteur à l’égard de Brad pour le mettre en garde contre les aléas de la célébrité. » La maladie actuelle de Bruce Willis rend encore plus émouvant de le revoir en pleine forme pour sa prestation à fleur de peau dans L’Armée des 12 singes, chef-d’œuvre indémodable.