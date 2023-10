Des bonbons, un sort ou un film ? Halloween est tout proche et c’est l’heure de sortir les déguisements et les citrouilles et de se faire peur. Quoi de mieux qu’un bon film d’horreur pour se mettre dans l’ambiance et hurler de terreur ? D’après une étude dévoilée par la plateforme d’apprentissage des langues Preply, le film préféré des Français pour frissonner est Le Silence des agneaux, suivi par Alien et Psychose. La 30e et dernière place du classement est occupée par Resident Evil.

Chez nos lecteurs, ce sont les classiques du genre, comme L’Exorciste et Saw (respectivement 13e et 21e du classement), qui ont été le plus plébiscités. « L’Exorciste, que j’ai vu en 1980 environ, est un des premiers films d’horreur que j’ai vus et qui m’a marquée à vie », témoigne Marie-Hélène. « Dans Saw 1, 2 et 3, tout y était, le scénario, les scènes gores et une vraie fin », explique Christophe, qui déplore « qu’ils [aient] tout gâché à faire des suites inutiles ».

Joan, quadragénaire qui « à l’époque [attendait] avec impatience la Bloody Heinz Horror Night (soirée horreur au cinéma CGR de Blagnac) », fait aussi partie de ces grands amateurs des films d’épouvante cultes. « J’ai grandi avec Freddy et Michael Myers [le personnage principal de la saga « Halloween »]. Pour moi, Les Dents de la mer, L’Exorciste et Shining [4e du classement] sont des chefs-d’œuvre, mais le film d’horreur qui m’a le plus fait flipper, c’est le tout premier Evil Dead. » Un autre film célébrissime cité par nos lecteurs met en scène un clown terrifiant qui en a traumatisé plus d’un et qui a créé à lui seul quelques phobies : « Il » est revenu [toute première adaptation de Ça de Stephen King, saga 23e du classement Preply], téléfilm en deux parties. « Un vrai film d’épouvante avec ce clown qui rentre dans votre tête, décrit Christophe. Vu assez jeune (10-12 ans) et pour toujours mon préféré. »

Du gore et de la paranoïa

Pour certains de nos lecteurs, les films les plus sanglants sont ceux qu’ils préfèrent. Âmes sensibles, s’abstenir : « Mes meilleurs films pour Halloween sont les vieux films gores des années 1980-1990, notamment Braindead et Bad Taste de Peter Jackson, énumère Rudy. De l’hémoglobine par seau entier ! » Des goûts que partage Joëlle : « Cela fait des dizaines d’années que je suis accro aux films de genre. J’ai toujours le même plaisir à aller au cinéma pour en visionner un. Plus il y a de sang et de tripes, plus je me régale. »

Si le gore est redoutablement efficace pour avoir le sang qui se glace dans les veines (ou des hauts-le-cœur, au choix), les films les plus terrifiants sont peut-être ceux qui vous suivent une fois l’écran éteint, comme en témoignent nos amateurs d’horreur. « J’ai beaucoup aimé The Jane Doe Identity, écrit Joan. Il n’a l’air de rien comme ça, mais en sortant du cinéma, si on se retourne tous les trois pas parce qu’on croit avoir entendu un bruit, c’est que le film a fait son job. » De quoi devenir parano sur le chemin du retour de la salle obscure. « A cause de La Nuit des Masques [premier volet de la saga « Halloween » dans lequel une babysitter se fait égorger dans sa voiture], impossible de monter dans un véhicule sans regarder la banquette arrière et impossible de devenir babysitter », frissonne encore Xavier, qui salue « un classique absolu, la terreur sans un mot, le grand vide du tueur qui erre comme un fantôme ».

Sortir des sentiers battus

Pour ceux qui cherchent un film d’horreur à regarder le soir d’Halloween et qui n’auraient pas encore trouvé leur bonheur, nos lecteurs ont ce qu’il vous faut. Même si « la vieille mariée dans Insidious » et les créatures de The Descent ont bien angoissé Kozan et l’ont « un peu empêché de dormir », le trentenaire « aime bien ce qui change un peu du classique fantôme qui se révélera être un démon balançant du jumpscare à tout-va. Ce cliché usé jusqu’à la corde me fatigue. It follows, Mister Babadook, Catacombes, L’Antre de la Folie… Voilà des propositions intéressantes qui peuvent aussi faire réfléchir. »

Marco, lui, recommande La Maison du diable de Robert Wise, « toujours copié mais jamais égalé ». Jérémy, conseille La Maison des mille morts de Rob Zombie, « un film bien flippant. La musique, les décors, les personnages, l’ambiance, tout y est ! » Dans le genre « malaisant du début à la fin », Christophe a une préférence pour Ne dis rien. Alors, que vous soyez flipette ou téméraire, sortez le pop-corn et préparez-vous à faire des cauchemars, une bonne nuit (ou pas) d’horreur vous attend.