Il s’appelle Mahito, il a 11 ans et c’est le nouveau héros d’Hayao Miyazaki pour Le Garçon et le héron, projeté en avant-première au Festival Lumière puis à Mon premier festival avant de sortir ce mercredi en salle. Fidèle à son habitude, le réalisateur, aujourd’hui âgé de 82 ans, fait vivre à son héros des aventures magiques dans divers mondes parallèles. Le Japon secoué par la Seconde Guerre mondiale n’est qu’un souvenir lointain pour le bambin. Guidé par un étrange oiseau doté de la parole, il part à la recherche de sa mère qu’il croyait décédée dans un incendie.

« Nous voulions faire quelque chose de différent », explique le producteur Toshio Suzuki dans le dossier de presse. Mahito et le spectateur évoluent dans des univers surprenants fantastiques, magiques et parfois menaçants. Pourtant, on sait immédiatement qu’on se trouve dans l’univers du papa de Chihiro et Totoro. 20 Minutes vous explique pourquoi.

Des héros étonnants

Le héron du titre est un personnage typiquement « miyazakien ». Il peut être tantôt gracile ou carrément dérangeant quand il prend la forme d’un homme au très gros nez rouge qui semble vivre dans la peau de l’oiseau. Il en est de même pour les grands-mères actives capables de surprenantes transformations, des héroïnes âgées telles que Miyazaki-san se plaît à en représenter depuis le début de sa filmographie.

Une faune en folie

Perruches, pélicans, poissons et insectes prennent aussi des formes inattendues dans les mondes parallèles créés par le réalisateur. Si ce dernier adapte le roman de Genzaburô Yoshino, Et vous, comment vivrez-vous ? (qui donne son titre original au film), il y a apposé son style visuel transformant la nature en danger pour les humains qui ne la respecte pas. Gare aux perruches avides de chair fraîche !

Les filles à la rescousse

Le cinéaste a toujours placé des personnages féminins au centre de ses intrigues. Malgré son titre, Le Garçon et le héron ne fait pas exception à la règle. Mahito croise des filles et des femmes fortes, authentiques aventurières avec un petit grain de magie en plus. Plus courageuses et ingénieuses que l’adolescent, elles représentent plusieurs générations avec panache.

Des créatures et des mondes

Hayao Miyazaki ne serait pas lui-même si son film ne réservait pas quelques créatures craquantes. On ne va pas divulgâcher mais sachez que les nouvelles venues vous enchanteront tout autant que cette promenade riche en péripéties qui nous fait voyager dans l’espace et le temps, portés par la sublime partition de Joe Hisaishi.