Elle en rêvait et elle l’a fait ! Avec Voleuses, Mélanie Laurent signe une comédie d’action au féminin, disponible le 1er novembre sur Netflix. Elle s’y dirige entre Adèle Exarchopoulos et Manon Bresch, mais elle offre aussi des rôles fort rigolos à Philippe Katerine et Félix Moati. Son trio de dames drôles tente de se tirer des griffes d’une puissante « marraine » mafieuse campée par Isabelle Adjani.

« J’ai toujours été excitée par ce genre de films, confie Mélanie Laurent à 20 Minutes. Ce qui m’a donné envie d’en faire un avec des héroïnes dont on partage à la fois la vie quotidienne et les moments d’action. » Cette histoire dynamique et très bien écrite par Cédric Anger et Christophe Deslandes réserve de nombreux rebondissements et des dialogues savoureux.

Pas de problèmes d’ego

« Netflix m’a donné un budget très confortable, rare pour une réalisatrice, précise Mélanie Laurent. C’était la première fois que je disposais d’un second plateau. C’était la joie. » L’actrice et réalisatrice parvient à mettre en avant ce gang de filles qu’elle dirige sur le plateau comme dans le scénario. Elle s’est réservé un rôle de cheffe de bande à l’humour ravageur et au cerveau fertile tout en offrant de beaux personnages à ses partenaires.

« L’intrigue fonctionne sur notre complicité donc il n’y a eu aucun problème d’ego, insiste Mélanie Laurent. Le tournage a été physique mais détendu comme j’aime qu’il le soit. » On sent la camaraderie qui unit les actrices et celles qu’elles incarnent. Cela donne un côté particulièrement jubilatoire à leurs aventures.