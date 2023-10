Des bonbons, un sort ou un film ? A l’approche d’Halloween, c’est l’heure de sortir les déguisements et les citrouilles et de commencer à se faire peur. Quoi de mieux qu’un bon film d’horreur pour se mettre dans l’ambiance et frissonner ? D’après une étude dévoilée par la plateforme d’apprentissage des langues Preply, le film préféré des Français pour se faire peur est Le Silence des agneaux, suivi par Alien et Psychose. Les classiques comme Shining, L’Exorciste et Scream sont respectivement 4e, 13e et 19e, tandis que la 30e et dernière place du classement est occupée par Resident Evil.

