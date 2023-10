« Vous pourrez dire “j’ai vu le dernier Miyazaki” […] et rendre jaloux tout le monde. » Mercredi soir, à l’UGC Cité Confluence de Lyon, Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière présentait, devant une salle remplie, Le Garçon et le héron, du cinéaste japonais Hayao Miyazaki. À l’occasion du Festival Lumière, le film d’animation a été projeté en avant-première en France, quinze jours avant sa sortie officielle. « Il n’a pas été vu beaucoup », insiste encore Thierry Frémaux, citant les projections aux festivals de San Sebastian et de Toronto, et la sortie au Japon.

« Dès l’ouverture de la billetterie, j’ai pris les places », explique Steve, venu avec ses filles Solveig, 14 ans, Candice, 10 ans et sa compagne. Même chose pour Marine et Lorraine, deux sœurs de 23 et 25 ans qui ne « voulaient pas rater cette occasion ». Fans du cinéaste japonais depuis leur enfance (et même tatouées de personnages de son univers), elles attendaient impatiemment la sortie du Garçon et le héron. « Ça fait déjà dix ans depuis Le Vent se lève, avance Marine. Et il nous fait peur à chaque fois en annonçant que ce sera le dernier de sa carrière ! »

Percer les mystères de la vie

La lumière s’éteint. Et les visages des 370 personnes présentes dans la salle s’éclairent aux couleurs du Studio Ghibli, dont l’image au fond bleu apparaît avec le personnage Totoro. Des applaudissements retentissent alors avec une participation unanime. L’excitation se ressent au rythme de l’ovation. « Ça commence », glisse Solveig avec un grand sourire et en s’enfonçant dans son siège.

Chhhut. Silence. Pendant deux heures et cinq minutes. Tout le monde embarque avec Mahito, le jeune héros de cette histoire qui, après la mort de sa mère, cherche à comprendre ce qui l’entoure et percer les mystères de la vie. Mais il ne traverse pas sa quête, seul. Il est accompagné par des personnages aussi énigmatiques que touchants (à leur façon ou plutôt à celle du cinéaste). En comparaison avec Le Vent se lève, Miyazaki est retourné vers un film plus fantastique mais dont les thèmes abordés sont plutôt durs, comme le deuil ou la destruction d’un monde.

« Toujours un plaisir de voir un Miyazaki »

« On reconnaît bien la patte du réalisateur, il y a beaucoup de rappels à ces anciennes œuvres », assure Solveig, après le générique, précisant qu’elle avait beaucoup aimé les musiques. Marin, 25 ans, en études de cinéma, fan de Miyazaki depuis ses 6 ans, fait le même constat sur la bande originale : « C’est toujours incroyable ! » Avant d’ajouter : « Le rythme, la structure, le tout, j’ai trouvé cet anime très joli et très mature, dans le sens adulte. »

De son côté, Annette, Maël, Nicolas et Jules, tous âgés de 19 ans, restent un peu sur leur faim. « Il y a du bien et du moins bien », affirme cette bande d’amis. « Je m’attendais à ce qu’il reste sur cette tournure plus réelle qu’il avait prise avec Le Vent se lève », indique la première. « On pourrait résumer Le Garçon et le héron de la même manière que ces anciens, certes, avec un côté plus complexe et moins enfantin peut-être », poursuit le second. « Mais dans tous les cas, c’est toujours un plaisir de voir un Miyazaki », acquiescent-ils tous.

« On va s’en souvenir »

Pour les deux sœurs, Lorraine et Marine, l’expérience était aussi mitigée. « Au début, je ne savais pas où il voulait nous emmener », avoue la plus jeune. « Après, tous ses films sont des films à revoir plusieurs fois », complète son aînée. « C’est un mélange de tout ce qu’il peut faire, continue-t-elle. Il y a cette nature omniprésente, ce voyage pour trouver la paix et cette force pour nous emmener dans l’aventure malgré des passages qui peuvent au premier abord, être interrogeant. Et puis, il y a toujours des beaux messages derrière ces histoires. »

Elles ajoutent : « En plus, on a pu vivre un bon moment. On a eu la petite présentation, toute une ambiance avec des personnes qui étaient forcément motivées pour assister à cette avant-première. Et comme c’était dans le cadre du festival, la place était à six euros ! Ce n’était pas une séance banale ! On va s’en souvenir. » Surtout si c’est vraiment son dernier ? « On ne le croit plus, il en fera d’autres », s’exclament-elles. Koji Hoshino, président des studios Ghibli, aurait pourtant déclaré l’inverse en septembre dernier…