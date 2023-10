« Maria », « Tonight », « Somewhere » « America »… Toutes ces chansons intemporelles de Leonard Bernstein sont issues du cultissime West Side Story, créé à Broadway le 26 septembre 1957… et de retour, du 20 octobre au 31 décembre 2023, au Théâtre du Châtelet, à Paris ! C’est dire combien les comédies musicales sont un genre populaire. Chacune d’entre elles a durablement marqué plusieurs générations de fans.

Et vous, appréciez-vous ces spectacles ponctués de chansons ? Et que ce soit le cas ou pas, connaissez-vous les plus célèbres comédies musicales ? Pour le découvrir, essayez-vous à notre petit quiz. À vous de jouer !

Sources : Wikipédia / Allociné

