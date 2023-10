Alors que la Fête de VOD propose des offres alléchantes jusqu’à la fin du week-end et que le Festival Lumière commence dès samedi soir à Lyon, les cinéphiles pourraient bien avoir envie de se replonger dans ces chefs-d’œuvre intemporels qui font le patrimoine du cinéma. Pas besoin de se déplacer pour cela : des plateformes de streaming font le job et le font bien pour apporter classiques du 7e art et séries B oubliées jusque dans votre salon.

Des plateformes dédiées aux vieux films et perles oubliées du cinéma, on en trouve cinq. Univers Ciné, la plus complète, et MK2 Curiosity, liée au distributeur et exploitant MK2, Mubi, la plus discrète… mais surtout La Cinetek, qui a pour particularité d’être animée par des cinéastes, et FilmoTV qui propose une émission de qualité, Le Salon, centrée sur le patrimoine du 7e Art. Voilà qui nous change drôlement de Netflix, Disney+ et autres Prime Vidéo.

Des cinéastes à la manœuvre

Et dans ce dédale de proposition, on avouera un petit faible pour La Cinetek. « Contrairement aux autres plateformes, ce n’est pas un algorithme qui recommande des films au spectateur mais plus de 120 réalisateurs qui conseillent leur playlist en puisant dans leur cinéphilie », expliquent Pascale Ferran qui a fondé La Cinetek en 2005 avec Laurent Cantet et Cédric Klapisch. Comme les autres plateformes, La Cinetek a connu une belle expansion avec le Covid mais il lui faut maintenant se réinventer pour survivre. « Il s’agit d’une association loi de 1901 qui réunit entre 12.000 et 15.000 abonnés, explique Cédric Klapisch, et il nous en faudrait 20.000 pour être à l’aise. » Plus de 3.000 films ont été ajoutés en quinze ans. L’offre est passionnante, attirant de nombreux jeunes de moins de 25 ans qui bénéficient d’un tarif exceptionnel de 19 euros par an.

Du patrimoine mais pas que

Autre réussite : Filmo TV, qui fut la première plateforme indépendante française. « Nos chiffres sont en légère progression depuis le Covid, se félicite Etienne Metras, responsable produit chez Filmo TV. Il faut dire que nous sommes constamment sur le pont pour nous faire connaître. » Le cinéma de patrimoine constitue 60 % de leur catalogue avec de nombreux inédits et un contenu éditorial soigné destiné à donner des clefs pour la compréhension des œuvres proposées. « Le cinéma de patrimoine est un vecteur important pour les abonnées », précise Etienne Metras. Un essai gratuit de 14 jours est une bonne façon de découvrir leur offre très complète « tout cinéma » qui propose aussi des films récents parfois inédits en salle. Les autres plateformes, entre programmation à la semaine, à la carte ou par abonnement, méritent également qu’on s’y penche.