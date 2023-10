Voilà maintenant plus de vingt ans que le duo Olivier Nakache et Eric Toledano parvient à faire sourire avec de sujets qui ne sont pas à se tordre de rire au départ. Handicap (Intouchables) ou autisme (Hors normes) font partie de thèmes qu’ils ont abordés avec le mélange de bonne humeur de bienveillance qui constitue leur marque de fabrique. Après un passage plus sérieux par la case série pour En thérapie, ils réunissent un trio de choc - Noémie Merlant, Pio Marmaï et Jonathan Cohen - pour parler d’écologie dans Une année difficile.

« Nous n’esquivons pas les sujets sérieux, explique Eric Toledano à 20 Minutes, mais nous ne voulons ni déprimer, ni faire culpabiliser les spectateurs. » L’amitié est au centre de cette nouvelle comédie où deux gars un peu paumés et totalement fauchés finissent par devenir des militants écolos pour les beaux yeux d’une activiste déterminée.

En contact avec le public

« Il est certain que l’écologie est au centre des préoccupations des gens que nous croisons, surtout des jeunes », explique Olivier Nakache. Eric Toledano acquiesce, comme souvent. Les bureaux des deux cinéastes se font face dans une grande pièce, témoignant de leur bonne entente comme de leur complicité. « On prend le pouls des Français en parlant beaucoup avec eux lors des avant-premières. Ce contact direct nous est indispensable », précise Eric Toledano.

Tous deux ont déjà sillonné la France avec leur film, le projetant dans plus de 133 salles de cinéma. « C’est peut-être pour ce que nos films touchent les gens, insiste Olivier Nakache. On aime notre public et le rencontrer nous ressource. » La tendresse pour leurs personnages est aussi un atout majeur pour leurs films.

Un respect réciproque

On a envie de voir Noémie Merlant tomber dans les bras de Pio Marmaï et de voir Jonathan Cohen échapper à ses gros soucis financiers pendant toute la projection. « On écrit nos dialogues comme de la musique, détaille Eric Toledano et s’il nous arrive de ne pas être d’accord, on en discute sans se disputer. Notre relation est basée sur un respect réciproque. » Cela se sent dans leur film, jamais méchant, où les idées farfelues abondent, flirtant parfois avec le fantastique.

« On a pris de la bouteille, donc on a envie de centrer davantage nos histoires sur le monde qui nous entoure que sur nos vies », souligne Oliver Nakache. Un monde qui connaît peut-être Une année difficile, mais qui leur réussit.