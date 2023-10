Ils sont de retour, les lutins aux cheveux en pétard dans Les Trolls 3 de Tim Heitz et Walt Dohrn ? Les deux héros principaux, doublés en français par Vitaa et Matt Pokora, ont un passé rigolo. Poppy apprend que son fiancé Branch a autrefois fait partie d’un boys band avec ses frères. Une information d’autant plus importante que ses frangins qu’il n’a pas vus depuis des années vont revenir brusquement dans sa vie quand l’aîné se fait enlever.

« Mais non, on n’en a pas marre des trolls ! confient d’une même voix à 20 Minutes les deux réalisateurs présents au Festival d’Annecy. Tim Heitz et Walt Dohrn pensent « troll » et rêvent « troll » H24, mais ça ne les gêne pas le moins du monde. « Ces petits bonshommes sont synonymes de musique et de joie de vivre. Comment pourrait-on se plaindre de travailler avec eux ? »

Les cinéastes adultes sont aussi fans des petites créatures que le public d’enfants qui va voir les films. « Il serait impossible de réaliser un film sur les Trolls sans être très familiers de leur univers, insiste Walt Dohrn qui a aussi coréalisé le deuxième volet de la saga. Il y a encore tant de choses à raconter à leur sujet. » Ce nouvel opus insiste encore une fois sur les chansons et les numéros musicaux dans un grand délire psychédélique.

Du Danemark aux studios Dreamworks

« C’est pour cela qu’à mon sens, les spectateurs ont toujours envie d’en voir davantage, précise Tim Heitz. Les Trolls sont une version plus joyeuse des humains. On peut se reconnaître en eux mais ils donnent des décharges d’optimisme et de bonne humeur. » Les jouets créés dans les années 1950 par un papa danois qui voulait gâter sa fille ont traversé les époques jusqu’à se métamorphoser en héros Dreamworks.

« On se sent un peu comme ce père généreux mais nos Trolls ont suivi les modes et se sont adaptés au public », s’amuse Walt Dohrn. Ces petits porte-bonheur devenus des favoris des coffres à jouets américains dès le début des années 1960 sont aujourd’hui des stars de cinémas comme le raconte la chaîne Arkeo Toys dans une vidéo passionnante.

Energie et bonne humeur

Les Trolls 3 perpétuent la tradition avec une énergie et une bonne humeur qui explique aussi leur succès. « Le public sort de ces films avec de la joie plein le cœur et l’envie de chanter, souligne Walter Dohrn. N’est-ce pas ce qu’on espère d’un divertissement familial ? » Assurément et gageons qu’un quatrième volet est déjà dans les tuyaux.