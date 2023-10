Yolande Moreau, on sait pourquoi on l’aime. Sa générosité et la bienveillance teintée de folie douce de La Fiancée du poète, séduisent. Cette fable tendrement libertaire où une logeuse qu’elle incarne accueille des marginaux craquants touche au cœur. « C’est un film qui interroge notre capacité à rêver dans un monde dominé par l’argent », explique à 20 Minutes, la cinéaste qui signe ici sa troisième fiction après Quand la mer monte (2004) et Henri (2013).

Grégory Gadebois, Estéban, le nouveau venu Thomas Guy et le trop rare Sergi López composent la troupe hétéroclite qui entoure Yolande Moreau. William Sheller fait aussi ses débuts comme acteur de cinéma en prêtre onctueux à souhait. « Arriver à fédérer ces interprètes venus d’horizons différents était un peu la surprise du chef », reconnaît Yolande Moreau.

Un film qui fait plaisir

Comme l’héroïne de son film, l’actrice-réalisatrice emporte sa petite bande dans un monde de solidarité, d’amitié et d’amour qui fait un bien fou au spectateur. « Je me suis fait plaisir en m’écrivant le rôle de cette femme qui a conservé une part de naïveté malgré les épreuves de la vie. Je me sens proche d’elle. » A cette héroïne lumineuse, Yolande Moreau communique une énergie vitale vibrante qui imprègne le film tout entier. Rires, musique, débrouillardise et solidarité sont les ingrédients de cette fantaisie délicieusement frappadingue.

« On était tous sur la même longueur d’onde sans rivalité et sans jeux de pouvoir, et j’espère que cela se sent. C’était passionnant de voir comment ils interprétaient leurs partitions en allant plus loin que ce que j’avais prévu et en parvenant à un ensemble harmonieux », confie Yolande Moreau. Cet esprit de corps nimbe une comédie où l’amour prend le dessus sur l’adversité avec un naturel revigorant.

Résister ensemble

« Au départ, je pensais que le film s’appellerait Même au milieu des bruits, parce que cela impliquait une idée de résistance, se souvient-elle. Bien que j’aie changé de titre en cours de route, je crois en avoir gardé l’esprit en invitant les gens à être eux-mêmes et à marcher en dehors des clous. » Comme ses personnages cabossés, La Fiancée du poète fait sourire et revigore car cette belle histoire déclare gaillardement qu’il n’est jamais trop tard pour vivre et aimer.