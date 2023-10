Hafsia Herzi ne prend ni son métier ni celui des autres à la légère. La comédienne s’est initiée à la profession de sage-femme pour Le Ravissement d’Iris Kaltenbäck, drame poignant récompensé par le prix SACD à la Semaine de la critique du Festival de Cannes en mai dernier. « Il était indispensable pour moi de comprendre la profession de l’héroïne afin d’être crédible pour l’incarner », affirme la comédienne à 20 Minutes.

Ce désir d’authenticité est évident quand cette jeune femme perd les pédales au point de s’approprier le bébé de sa meilleure amie jouée par Nina Meurisse. Elle espère ainsi garder l’homme dont elle est tombée amoureuse interprété par Alexis Manenti, révélé par Les Misérables de Ladj Ly, et se laisse doucement aspirer par le mensonge. « Je n’aurais pas pu bâtir mon rôle de façon aussi juste si je n’avais pas compris l’environnement dans lequel l’héroïne évolue. Apprendre ses attitudes professionnelles était aussi très important », insiste Hafsia Herzi.

S’imprégner d’un métier

L’actrice a donc passé plusieurs semaines à découvrir le travail des sages-femmes, assistant à des accouchements et aidant des mamans qui venaient de donner la vie. « J’ai découvert à quel point il s’agit d’un métier intense avec des horaires pénibles et des émotions puissantes. Ce n’est pas rien de partager ces moments-là », se souvient-elle. La dureté d’un sujet tournant autour du mensonge et du besoin d’être aimé nécessitait cet énorme travail en amont. « Ce n’est pas la première que je dois m’imprégner d’un métier pour composer un personnage, insiste la comédienne, mais j’ai rarement été aussi touchée que par cette expérience. »

La souffrance de la femme qu’elle incarne se transmet de façon très pudique au spectateur qui croit immédiatement aux épreuves qu’elle subit même s’il ne peut excuser sa conduite. La prestation d’Hafsia Herzi apporte une grande subtilité à son personnage de paumée en mal d’amour dont les actions interrogent des concepts aussi puissants que maternité et amitié.

Actrice et cinéaste complices

« J’aurais sans doute pu jouer cette femme sans en passer par l’apprentissage de sa profession, mais je crois que je l’aurais moins bien comprise. Me frotter à son quotidien m’a aidée à faire ressortir son humanité. » On sort ravi de la projection de ce Ravissement d’une puissance étonnante, portrait de femme qui marque la rencontre complice d’une cinéaste et d’une actrice.