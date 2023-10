C’est bon de rire au cinéma ! Bernadette de Léa Domenach est absolument tordante. Il ne s’agit pas d’un biopic de Bernadette Chirac mais d’une relecture de la vie de l’ancienne première dame de l’Elysée qu’incarne brillamment une Catherine Deneuve irrésistible. D’abord complètement écrasée son président de mari (Michel Vuillermoz au top) et par sa fille autoritaire (Sara Giraudeau en Claude Chirac odieuse à souhait), elle reprend sa vie en main pour le plus grand bonheur du spectateur.

« La vie de Bernadette Chirac ressemble à celle de beaucoup de femmes, qui sont tout aussi éduquées que leurs maris et qui finissent par se mettre en retrait pour leur laisser la place », explique la réalisatrice qui signe, avec cette excellente comédie, son premier long métrage. L’émancipation progressive de l’héroïne offre des séquences d’un grand comique tandis que cette épouse bafouée remonte dans les sondages avec la complicité d’un chef de com joué par Denis Podalydès.

Des portraits vitriolés

On rit de bon cœur quand Bernadette en remontre à l’entourage de son époux, exprimant ses prévisions avec une certaine pertinence ou volant la vedette au président à grand renfort d’opération caritative ou de copinage avec des stars. Le film n’est à aucun moment partisan mais il brosse des portraits vitriolés de certaines grandes figures politiques. Le film se moque des rivalités qui secouent l’Elysée, mais ne perd jamais de sa bienveillance pour pointer leurs défauts du doigt.

L’égoïsme de Jacques Chirac, la cruauté de leur fille Claude ou la duplicité d’un certain Nicolas Sarkozy (Laurent Stocker, génial) sont accentués pour donner une impression de farce du pouvoir absolument réjouissante. On pense parfois à Présidents d’Anne Fontaine devant cette suite de gags malins que Léa Domenach fait rythmer par un chœur musical aussi tordant que surprenant.

De l’humour et du respect

Que l’on soit ou non du bord politique de Jacques Chirac n’est que de peu d’importance pour apprécier le film Bernadette et la femme qu’il décrit. Le film la rend sympathique avec un fond de sororité des plus réjouissants. L’évolution de Bernadette Chirac, passant de mémère acariâtre à femme épanouie, réserve de nombreux éclats de rire sans que Léa Domenach se montre jamais irrespectueuse. Il y a beaucoup de drôlerie mais aussi d’émotion dans cette excellente comédie.