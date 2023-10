Le cinéma fantastique français se porte bien ! Le Règne animal de Thomas Cailley découvert au Festival de Cannes dans la section Un Certain regard, en témoigne brillamment. « On suit les trajectoires d’un père et d’un fils dans un monde en mutation où les humains se mettent à se transformer en animaux pour une raison mystérieuse », résume Thomas Cailley pour 20 Minutes.

Adèle Exarchopoulos et Romain Duris sont étonnants dans cette fable écologique, mais c’est surtout Paul Kircher, 22 ans, qui apprivoise le spectateur en adolescent se métamorphosant petit à petit en… On n’en dira pas trop pour ne pas divulgâcher. « Ce qui est intéressant, c’est la façon dont l’animal se manifeste dans un corps d’homme. Mon personnage change tout au long du film tout en continuant à ressembler à un humain », explique le comédien.

Une évolution constante

Le réalisateur des Combattants, également créateur de la série Ad Vitam, a fait appel aux effets spéciaux de maquillage de Jean-Christophe Spadaccini pour donner une véritable substance à ces créatures avec lesquelles les humains doivent apprendre à cohabiter. « On a essayé de pousser au maximum tout ce qu’on pouvait faire avec les acteurs, les prothèses et les maquillages, puis quand on n’y arrivait plus, on est passé aux effets numériques, se souvient Thomas Cailley. Il fallait que le spectateur y croie sans se laisser distraire par la technique. »

Un homme-oiseau dont on découvre l’évolution est tout aussi étonnant que l’animal sauvage que devient le lycéen incarné par Paul Kircher. « Le corps de Paul a été moulé, on l’a sculpté en atelier, on a ajouté des textures car tout cela est évolutif dans le film, précise Thomas Cailley. Le camion s’ouvrait et on voyait sortir un Paul différent chaque jour. »

Une dimension humaine

La beauté des créatures et la justesse des interprètes qui les incarnent n’éclipsent en rien la puissance d’une œuvre centrée sur la relation difficile entre un père souvent trop autoritaire et son fils en pleine mutation. « L’adulte ne mute pas mais il évolue », souligne Thomas Cailley. Le rapport de l’humain face à une nature qui reprend ses droits de façon inattendue apporte un supplément d’originalité à ce Règne animal qui ne manque pas d’humanité pour confirmer le talent de Paul Kircher.