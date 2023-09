Attention, film vraiment flippant ! Traquée de Brian Duffield, disponible sur Disney+ ce vendredi, surprend dès ses premières images où une jeune femme (Kaitlyn Dever, vue dans la série Dopesick, qui est presque de tous les plans) voit un extraterrestre débarquer chez elle avec des intentions pas vraiment amicales.

« Je voulais un look assez classique, de type « créature humanoïde aux grands yeux », explique le réalisateur dans le dossier de presse. Et je souhaitais que, dès la première seconde, le public sache aussi qu’il s’agit d’un extraterrestre, et non par exemple d’un type au physique monstrueux entré par effraction dans la maison. » Ça fonctionne à fond. On sait tout de suite que les aliens existent et qu’ils sont bel et bien là pour faire du mal aux humains qui pourraient leur tomber sous la main.

Sans paroles

Fait marquant : Traquée est presque totalement dépourvu de dialogues. L’héroïne n’a que fort peu d’interactions avec ses semblables : elle vit recluse, enfermée dans un passé tragique qu’on découvre progressivement. Elle ne fuit pas que des E.T belliqueux dans ce suspense brillamment mis en scène. Brian Duffield centre l’action sur elle et sur ses poursuivants de plus en plus hostiles et impressionnants. Frissons garantis devant ces créatures au regard vide et aux bras tentaculaires. Leurs grognements venant briser le silence dans lequel l’héroïne croit trouver refuge ont de quoi hanter les cauchemars pour longtemps.

On pense à Signes de M. Night Shyamalan devant cette série B très efficace qui joue sur la peur de l’inconnu et la paranoïa pour maintenir le spectateur en apnée pendant quatre-vingt-dix minutes.