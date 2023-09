« Je ne suis pas un grand cinéaste mais je suis un bon recruteur. » A 87 ans, Woody Allen chante les louanges des actrices et acteurs français qu’il a dirigés dans Coup de chance, vaudeville malicieux tourné à Paris. Notamment celles de Valérie Lermercier, à qui il a confié le rôle d’une belle-mère sagace et farfelue et qui l’a particulièrement impressionné.

« Valérie a un charme fou, confie Woody Allen à 20 Minutes. Je n’avais jamais entendu parler d’elle mais j’ai été conquis par les extraits de ses films que mon équipe avait réunis pour moi. J’ai tout de suite été convaincu par sa justesse et sa drôlerie. »

Dans l’histoire d’une jeune femme (Lou de Laâge) délaissant son mari trop possessif (Melvil Poupaud) pour un amant plus jeune (Niels Schneider), elle prend d’abord fait et cause pour son gendre avant de se demander si cet homme parfait l’est autant qu’il en a l’air…

Une grande subtilité

« Woody nous a dit qu’il ne nous dirigerait pas, explique Valérie Lemercier à 20 Minutes. On pensait qu’il ne nous adresserait pas la parole, mais il s’est, en fait, montré très présent sur le tournage. » Comme ses partenaires, la comédienne a pu s’approprier son rôle et améliorer des dialogues traduits de l’anglais. « Je leur ai laissé une grande liberté dans ce domaine pour qu’ils rendent l’ensemble naturel, insiste Woody Allen. Valérie Lemercier m’a constamment surpris par sa vivacité qui correspondait parfaitement à ce que je cherchais. »

L’actrice pétille de malice en amatrice de romans policiers cherchant à mener l’enquête comme si elle était l’héroïne d’un des livres qu’elle adore. Lunettes sur le bout du nez, elle n’hésite pas à se mettre en danger pour découvrir la vérité. « Il y a une grande finesse dans son jeu, commente Woody Allen. Elle a une intuition remarquable pour restituer toutes les facettes de cette femme un peu fofolle mais très déterminée. »

Une belle rencontre

Ses échanges avec Lou de Laâge qui incarne sa fille et Melvil Poupaud qui joue son gendre amusent tout en faisant monter le suspense. « On n’est jamais petit quand on tourne avec les grands, et travailler avec Woody Allen confirme cela », précise Valérie Lemercier. Sa rencontre avec le réalisateur new-yorkais sur le sol français semble les avoir comblés tous les deux. Et c’est le spectateur qui profite de ce Coup de chance.