Quel beau couple et quel superbe duo ! Karin Viard et Franck Dubosc sont complices dans Nouveau départ de Philippe Lefebvre comme dans la vraie vie. Et pourtant, ils campent un couple désuni dans cette comédie où une femme quitte son époux après trente ans de mariage. « Ils souffrent du syndrome du nid vide qui déchire parfois des ménages après le départ de leurs enfants, explique Karin Viard à 20 Minutes. J’ai aimé que, dans ce film, ce soit la femme qui rêve de nouveaux horizons et qui s’en aille. »

Cette quinquagénaire décidant soudain de vivre libre laisse son mari complètement effondré. « C’est un film résolument moderne, confie Franck Dubosc et aussi l’occasion de tourner pour la première fois avec Karin. Personne n’avait pensé à nous réunir dans ce contexte actuel alors que nous connaissons depuis quarante ans. » Tous deux étaient élèves du conservatoire de Rouen dans les années 1980 et étaient alors très copains.

Un pas de deux subtil

« Nous étions potes à l’époque, se souvient Karin Viard, puis nos routes professionnelles se sont séparées. Il y avait quelque chose de rafraîchissant à nous retrouver ainsi. » Chacun de leur tête à tête offre l’occasion d’échanges savoureux et touchants dans laquelle on ressent leur amitié. S’ils avaient déjà été ensemble à l’affiche des Visiteurs 3, le duo trouve ici de quoi danser un pas de deux nettement plus subtil. « Nos personnages sont ancrés dans le monde actuel, Insiste Franck Dubosc, même s’il y avait quelque chose de plaisant à retrouver les jeunes gens que nous avons été quand on se donnait la réplique. »

Franck Dubosc a rarement été aussi émouvant que dans ce rôle d’époux amoureux de sa femme au point de l’étouffer et de lui donner envie d’aller voir ailleurs. Karin Viard se met au diapason en mère de famille décidant soudain de sortir du moule où sa vie l’a trop longtemps enfermée. « Nos personnages sont dans l’air du temps, estime l’actrice. Ils redécouvrent le besoin de séduire avec tout ce que cela implique d’angoisse et de remise en question. »

Nouveau départ puise avec beaucoup de sensibilité dans les talents conjugués de ses interprètes. On espère revoir le duo Karin Viard-Franck Dubosc à l’écran dans une comédie aussi tendre que celle-là.