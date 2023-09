Comment Guillaume Nicloux a-t-il fait pour empêcher Fabrice de faire « du Luchini » ? Dans La Petite, que le réalisateur définit comme un mélodrame optimiste, le comédien est d’une sobriété étonnante. Fabrice Luchini incarne en effet un père qui tente de retrouver la mère porteuse que son fils décédé avec son conjoint dans un accident d’avion, avait engagée pour avoir un bébé. « Cette démarche va lui permettre d’atténuer son deuil, de renaître dans son rôle paternel en quelque sorte », explique Guillaume Nicloux à 20 Minutes.

Contre l’avis de sa fille jouée par Maud Wyler, l’homme part pour la Belgique afin de persuader la jeune femme très enceinte (excellente Mara Taquin) de ne pas donner l’enfant à l’adoption quand il sera né. « Le ton du film a donné celui de l’interprétation de Fabrice, souligne Guillaume Nicloux. Je n’ai pas eu le sentiment de le freiner. »

Tout en sobriété

Fabrice Luchini met la pédale douce sur ses envolées lyriques habituelles pour laisser apparaître une belle palette d’émotions subtiles dans l’un de ses meilleurs rôles depuis des années. « On a cherché ensemble sur des terrains plus introspectifs, reconnaît Guillaume Nicloux. J’ai toujours souhaité confier lui le rôle et le façonner avec lui dans une atmosphère de confiance réciproque. » On est loin de l’atmosphère de « castration totale » dont Fabrice Luchini parlait à 20 Minutes pour Ma Loute où Bruno Dumont l’avait déjà sorti de sa zone de confort.

« L’intrigue de La Petite ne se prête pas aux débordements, précise Guillaume Nicloux. Le fait que j’ai tourné dans l’ordre chronologique a aussi contribué à plonger les comédiens dans la tonalité que je souhaitais. » Fabrice Luchini fait monter les larmes aux yeux du spectateur quand il défend le fait de garder sa petite-fille, mais il fait aussi sourire quand il s’essaie au rap dans un baragouinage incompréhensible ! « Je crois que chaque interprète met quelque chose de lui-même dans ses personnages même quand ils semblent éloignés de lui. J’imagine donc qu’il y a une part de Fabrice dans cet homme fragile », souligne Guillaume Nicloux.

Le réchauffement d’un cœur en hiver

On s’attache à ce père qui se découvre un cœur vibrant face à la fragilité d’un nourrisson qui l’aide à accepter la mort de son fils. Fabrice Luchini n’a pas fini de surprendre. La Petite conduit le comédien à une renaissance de son talent comme le bébé du film réveille le cœur en hiver de son personnage.