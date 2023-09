Elle est toujours aussi teigneuse (voire un peu plus). Valak, la nonne maléfique qui terrorisait le couple Warren dans Conjuring 2 : Le Cas Endfield est de retour pour un deuxième volet : La Malédiction de Sainte Lucie de Michael Chaves. Elle n’a pas mis d’eau dans son vin de messe. Elle sème la terreur dans un pensionnant de jeune fille du sud de la France.

« La Nonne est atemporelle et iconique, explique le cinéaste. C’est l’une des icônes absolues du cinéma d’horreur et des plus redoutables antagonistes du 7e art. » Le réalisateur de La Malédiction de la Dame Blanche et de Conjuring 3 a bénéficié d’un budget confortable pour ce film tourné en partie à Tarascon et dans la région d’Aix-en-Provence.

Il se passe plein de choses

Faute de moyens, le film de 2018 jouait principalement sur les « jump scares », sursauts qui font risquer des crises cardiaques au spectateur. Ici, Michael Chaves multiplie les séquences d’effets spéciaux avec de belles idées de mise en scène. On pense à une séquence cauchemardesque devant un kiosque à journaux.

C’est beau !

Et oui, les sous servent aussi à ça : les décors du pensionnat sont idéaux pour faire monter la tension. Une cave sombre à souhait et une chapelle en ruines permettent aux monstres (il y en a plusieurs) de se dissimuler dans les recoins avant de sauter sur leurs proies. Et ils sont très énervés !

La Nonne en pleine forme

Michael Chaves s’amuse comme un petit fou avec son héroïne. Tableaux, papiers peints et magazines sont des terrains propices pour dissimuler la religieuse qui se faufile vraiment partout. La Malédiction de Sainte Lucie consolide sa réputation de reine du cinéma d’horreur qu’on aime détester.