Hercule Poirot va en baver dans Mystère à Venise. Cette troisième adaptation d’un roman d’Agatha Christie, réalisée Kenneth Branagh, et dans laquelle le cinéaste britannique reprend le rôle d’Hercule Poirot, confronte le détective à une terrible histoire de meurtriers et de fantômes dans une sinistre demeure vénitienne coupée du monde par une tempête.

« Après Le Crime de l’Orient-Express et Mort sur le Nil, nous avions suffisamment confiance en Kenneth Branagh et en son scénariste Michael Green pour leur permettre de prendre des libertés avec la nouvelle Le Crime d’Halloween, explique James Prichard. Arrière-petit-fils de la romancière, il dirige Agatha Christie Limited, firme fondée du vivant de l’écrivaine et destinée à gérer ses écrits.

Souvenirs, souvenirs

« Nima, comme nous la surnommions, n’était pas fan des adaptations de ses livres sur scène comme au cinéma, explique James Prichard. Elle trouvait que les scénaristes lui étaient trop fidèles et aurait aimé qu’ils se plient davantage aux médias qu’ils utilisaient. » Agatha Christie aurait peut-être adoré Mystère à Venise car elle n’aurait pas reconnu grand-chose de sa nouvelle. Poirot plus fringant que jamais et épaulé par la femme de lettres Ariadne Oliver (joué par Tina Fey) devient le héros d’une fresque horrifique aux décors gothiques. « Je ne sais pas si elle aurait apprécié les changements, déclare James Prichard. Je ne cherche jamais à imaginer ce qu’elle aurait pensé pour deux raisons : je ne trouve pas cela et elle était plus intelligente que moi. »

James Prichard n’a que peu connu son arrière-grand-mère décédée en 2004 quand il avait six ans. « Je crois que mon plus grand souvenir d’elle est le jour de sa mort, car j’ai compris à quel point elle était célèbre en voyant qu’elle était à la une des journaux. » Il s’appuie donc sur les conseils de son père et sur quinze employés pour gérer et faire respecter le travail de la Reine du crime.

La nature humaine sous le microscope

« Mon père prétend que son succès international des livres d’Agatha Christie vient de sa connaissance de la nature humaine et de son sens de l’observation, précise James Prichard. Elle savait écouter comme personne et s’inspirait des gens qu’elle croisait dans ses romans. » On aimerait croiser celui qui a inspiré Hercule Poirot que James Prichard aimerait revoir pour la quatrième fois sous les traits de Kenneth Branagh.