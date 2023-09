Pierre Niney est tordant. Ce n’est pas une surprise et ça se confirme de façon éclatante dans Le Livre des solutions de Michel Gondry, film découvert à la Quinzaine du Festival de Cannes. Le comédien incarne un alter ego du réalisateur dans cette comédie loufoque qui parle de cinéma, de création et de dépression. « C’était une responsabilité de prendre la place de MichelGondry, explique Pierre Niney mais on se connaissait depuis 2012, quand il a été mon parrain à la soirée des Révélations des César. »

Le film se centre sur une période de la vie du cinéaste où il a arrêté subitement son traitement contre la bipolarité, une fort mauvaise idée qui le plonge dans une folie créatrice épuisante pour son entourage. Son équipe, et notamment sa monteuse, jouée dans le film par Blanche Gardin, s’arrachent les cheveux face à ses idées parfois géniales mais souvent farfelues, comme de faire venir Sting pour la bande-son de sa nouvelle réalisation.

« Le film s’est fait dans une grande complicité entre Pierre Niney et moi, insiste Michel Gondry. C’était indispensable pour que ça fonctionne. J’espère que je n’ai pas été aussi pénible que lui mais le cinéaste qu’il incarne est vraiment un mélange entre lui et moi. » Une personnalité vraiment difficile à gérer. « Il bouillonne d’une énergie incontrôlable, précise Pierre Niney. C’est ce qui le rend aussi insupportable que génial. » Il y avait longtemps que le réalisateur de Eternal Sunshine Of The Spotless Mind, n’avait pas été aussi inspiré pour nous faire rire en nous plongeant dans son univers loufoque.