Rencontrer Jerry Schatzberg, c’est avoir l’impression de se trouver face à un pan d’histoire du cinéma. Le réalisateur de Portrait d’une enfant déchue a reçu un hommage au Festival de Deauville de la part de Guillaume Canet, président du Jury, qu’il avait dirigé en 2000 dans The Day The Ponies Come Back. Le beau documentaire Jerry Schatzberg, portrait paysage de Pierre Filmon, présenté à Deauville, est revenu sur le travail ce grand artiste.

« Quand je vois que des spectateurs encore émus aujourd’hui par mes fillms, je me dis que j’ai dû réussir quelque chose dans ma carrière », plaisante ce jeune homme de 96 ans pour 20 Minutes.

Un dénicheur de talents

On est d’accord avec lui : il a, entre autres, fait faire ses débuts à l’écran à Al Pacino dans Panique à Needle Park puis l’a retrouvé dans L’Epouvantail, Palme d’or en 1973. « Je l’avais déniché au théâtre, se souvient-il et j’avais été frappé par le fait que sa douceur en coulisses contrastait avec sa puissance sur scène. Je ne pouvais cependant imaginer qu’il allait faire une carrière pareille : j’étais trop occupé à essayer de finir mon film. »

Jerry Schatzberg n’a pas tourné de long-métrage depuis 2000. « Hollywood a beaucoup changé depuis les années 1970. Nous étions alors beaucoup plus libres. Je ne connais plus personne dans les studios et je ne me sens plus vraiment chez moi dans le cinéma actuel trop formaté. J’ai fait partie de ce qu’on appelait le Nouvel Hollywood mais le « Nouveau Nouvel Hollywood n’est pas pour moi. »

Un nouveau film en perspective ?

Pour autant, le cinéaste se refuse à être passéiste : il regarde de nombreux films récents se prépare à voir Les Petits mouchoirs de son ami Guillaume Canet. « Je réaliserai peut-être un nouveau film si je trouve un scénario qui m’intéresse suffisamment. Je ne veux pas tourner uniquement pour me dire que j’ai tourné », dit-il. En attendant, le réalisateur reçoit les hommages qu’il mérite. Jerry Schatzberg sera ce mardi à Paris, à la Cinémathèque Française, pour présenter ses œuvres et converser avec le public.