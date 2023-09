Il n’a été question que de cinéma au Festival de Deauville marquant le retour de Luc Besson dans une manifestation française après un bel accueil à Venise. Le réalisateur, innocenté par la cour de Cassation pour des accusations de viol, ne voulait parler que de son film, le fascinant DogMan.

Accompagné de son épouse, la productrice Virginie Besson-Silla et de l’acteur principal du film, le génial Caleb Landry Jones, il était visiblement ému par l’accueil très chaleureux du public pour ce portrait d’un jeune homme traumatisé qui trouve refuge auprès des chiens qu’il a adoptés.

Une surprise pour les spectateurs

Très discrète, l’équipe a choisi de ne pas monter sur scène pour présenter le film mais tous et toutes ont été très émus aux larmes devant l’accueil chaleureux du public. « Quand on est metteur en scène, il vient un moment où plus rien ne vous émeut ou ne vous fait rire dans le film que vous avez fait », explique le réalisateur à 20 Minutes.

Luc Besson a aussi surpris le public en faisant une apparition surprise dans la salle du Morny. « Si vous aimez les chiens, c’est le bon film pour vous et si vous avers un cœur, j’espère qu’il l’ouvrira. » Les spectateurs ravis l’ont acclamé avec un enthousiasme. « Il aime vraiment le public, confie Mireille qui était dans la salle à 20 Minutes. On sent sa passion et sa bienveillance. »

Le pire pour un cinéaste

Luc Besson s’est aussi confié sur sa carrière lors d’une « conversation publique », où il est revenu sur ses films. « Prenez soin de DogMan », a-t-il demandé au public nombreux qui était venu l’entendre. « On sait que des gens aimeront et que d’autres n’aimeront pas, plaisante-t-il. Mais le pire pour un réalisateur est quand les gens ne viennent pas. » Le 27 septembre, DogMan sera lâché dans les salles françaises.