Imaginez un flic qui se rêve en gloire de la chanson au point de négliger les devoirs de sa charge. C’est le rôle qu’incarne Jonathan Cohen dans la comédie Sentinelle d’Hugo Benamozig et David Caviglioli, diffusée dès vendredi sur Prime Video. S’il a connu qu’un grand succès quinze ans auparavant grâce à un tube ringard, cet homme entend bien cultiver sa renommée sur l’île de la Réunion. Il en vient même à oublier qu’il est chargé d’une enquête médiatisée sur un enlèvement et un assassinat.

« C’est l’idée de cette double personnalité que j’ai trouvée novatrice, confie Jonathan Cohen à 20 Minutes. François Sentinelle est un personnage absurde qui me permet de jouer sur toute une palette d’effets comiques, même si je l’incarne de façon très sérieuse. » Le décalage entre le côté frappadingue des situations et la gravité avec laquelle les autres acteurs se glissent dans leur rôle est irrésistible. Raphaël Quenard en policier très investi et Emmanuelle Bercot en élue autoritaire contrebalancent la folie du héros je-m’en-foutiste et égocentrique.

Gags et action même combat

« On a soigné tout autant les scènes d’action que les gags, insiste Jonathan Cohen, car c’est de l’équilibre entre les deux que dépendait la réussite de l’ensemble. » Autour de François Sentinelle, imbécile prétentieux certain de son talent, fusillades et poursuites se multiplient entre deux tentatives de publier un nouvel album et de remplir une salle de concert, mollement épaulé par un producteur qu’incarne Ramzy Bedia.

« Pour moi, le comique est une affaire sérieuse, martèle Jonathan Cohen. Le public ne doit pas avoir conscience de nos efforts mais on bosse dur pour lui offrir des divertissements de qualité. C’est pour cela qu’au cinéma, je tourne avec des auteurs atypiques comme Nakache/Toledano, Kervern/Delépine ou Quentin Dupieux. »

Des chansons tordantes

Sentinelle témoigne d’un soin méticuleux y compris quand le héros pousse la chansonnette de façon absolument hilarante (Le Kiki son plus grand succès, qui fait penser à ceux de Francky Vincent, est un grand moment tout comme le fort parodique Est-ce que tu regrettes). Micro ou flingue à la main, François Sentinelle s’inscrit au hit-parade des figures comiques réussies grâce à la performance d’un interprète qui se donne à fond.