Elle succède à José Garcia. La comédienne Catherine Frot aura l’honneur de présider le jury du Dinard festival du film britannique, en Ille-et-Vilaine, cette année, a-t-on appris ce jeudi auprès des organisateurs. Le festival, qui met à l’honneur chaque année le cinéma britannique, se tiendra du 27 septembre au 1er octobre dans la station balnéaire bretonne.

Cette année nous aurons l'immense chance de recevoir l'éblouissante actrice 𝐂𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫𝐢𝐧𝐞 𝐅𝐫𝐨𝐭 en tant que Présidente du Jury, accompagnée par Alice Isaaz, Nolwenn Leroy, Jonathan Zaccaï et Thierry Godard ! 🤩✨ pic.twitter.com/fgTXB9pmV1 — Dinard Festival du Film Britannique (@DinardFilm) August 31, 2023



Catherine Frot aura à ses côtés dans le jury l’acteur Thierry Godard, alias Gilou dans la série policière Engrenages, le scénariste et acteur belge Jonathan Zaccaï, aperçu dans Le bureau des légendes, la chanteuse et actrice Nolwenn Leroy ainsi que l’actrice Alice Isaaz.

Six films seront cette année en compétition pour décrocher le Hitchcock d’or qui avait été attribué en 2022 au film Limbo de Ben Sharrock, également couronné du prix du jury. Pendant cinq jours, le public pourra également assister à des avant-premières dont celle de The Old Oak, le dernier long métrage de Ken Loach qui sortira en salles en France le 25 octobre.