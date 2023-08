Le dernier film du réalisateur japonais Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron, sera diffusé en avant-première au festival Lumière de Lyon le 17 octobre, deux semaines avant sa sortie française, a appris 20 Minutes mercredi auprès des organisateurs.

C’est le premier film en dix ans, et probablement le dernier, du réalisateur du Voyage de Chihiro - sorti en 2001 et récompensé par l’Oscar du meilleur film d’animation.

La première européenne doit avoir lieu le 22 septembre, en ouverture du festival de Saint- Sébastien en Espagne. Sa sortie en France est prévue le 1er novembre.

Sorti en juillet au Japon

Miyazaki, 82 ans, a fondé le studio Ghibli en 1985 avec le réalisateur Isao Takahata, décédé en 2018. Il a réalisé une douzaine de longs-métrages, parmi lesquels figurent les célèbres Princesse Mononoké, Mon voisin Totoro, Ponyo sur la falaise ou encore Le Vent se lève. En 2014, il a reçu un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.

Le Garçon et le Héron, sorti en juillet dans son pays d’origine qui sera aussi présenté au Festival de Toronto début septembre, se déroule au Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Un garçon nommé Mahito quitte Tokyo avec son père et s’installe à la campagne après la mort tragique de sa mère. Il y rencontre un héron cendré qui l’emmène dans un univers fantastique où il découvre peu à peu le mystère du décès de sa mère et son histoire familiale.

L’Institut Lumière de Lyon avait organisé aux mois de juin et juillet, en prévision de la sortie du nouveau film, une rétrospective Miyazaki, remettant à l’affiche 11 de ses longs-métrages.