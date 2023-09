Diane Kruger est une « femme parfaite », comme il est dit dans Visions de Yann Gozlan. Cette femme pilote de ligne, mariée avec un médecin incarné par Mathieu Kassovitz, voit pourtant sa vie de rêve s’effriter quand son amour de jeunesse, une photographe jouée par Marta Nieto, réapparaît dans sa vie.

« Mon personnage a tout basé sur le contrôle absolu, explique Diane Kruger à 20 Minutes. Le retour de la passion dans une existence bien réglée la déstabilise. Je connais des femmes comme elle. »

Le réalisateur de Boîte noire offre un film ludique, thriller riche en références à Alfred Hitchcock, Brian De Palma et David Lynch en suivant cette femme victime qui perd pied sans qu’on sache tout de suite si elle est folle, lucide ou manipulée.

« Tout est montré du point de vue de l’héroïne, nous explique le réalisateur. Le spectateur voit tout par ses yeux et ressent sa perte de repères. » Cette « femme parfaite » ne le reste pas très longtemps face au stress de situations cauchemardesques.

Une performance solitaire

« J’étais souvent seule à l’image, se souvient Diane Kruger. Il fallait que je m’imagine ce que vit mon personnage sans avoir personne pour me donner la réplique. Il faut une certaine maturité pour cela. Je n’aurais pas pu jouer ce rôle quand j’étais plus jeune. »

D’abord rigide dans son uniforme dépourvu du moindre pli, la protagoniste s’assouplit progressivement jusqu’à devenir la victime d’hallucinations prémonitoires. « Yann Gozlan m’a fait beaucoup travailler, notamment les scènes de natation et celles où je pilote, explique Diane Kruger. Acquérir ces gestes était plus difficile que de jouer des scènes plus complexes psychologiquement, mais cela m’a grandement aidée à bâtir mon personnage. »

Une mise en scène au cordeau

Une mise en scène d’une précision diabolique emporte la jeune femme dans un engrenage redoutable magnifié par des plans taillés au cordeau. L’esthétique est un élément capital pour favoriser le suspense en plaçant l’héroïne dans des décors glaçants et en l’envoyant jusqu’à Tokyo pour une séquence très angoissante.

« J’aimerais que le public se laisse emporter dans cette histoire qui multiplie les faux-semblants en soulignant le talent de Diane », déclare Yann Gozlan. La comédienne a rarement été aussi bien mise en valeur que par ce réalisateur virtuose.