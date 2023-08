Le Festival de Deauville ne se laisse pas abattre ! Bruno Barde, directeur général de la manifestation, est formel : « Le festival sera bourré de surprises et de grands moments avec des œuvres fortes sur lesquelles nous allons nous recentrer. » Malgré la grève des acteurs qui prive l’événement de Natalie Portman, Jude Law, Peter Dinklage ou Joseph Gordon-Levitt pour qui des hommages sont organisés cette année, Deauville entend bien demeurer la capitale du cinéma américain. « Il ne s’agit que de quatre noms sur toute une sélection. C’est certes décevant, mais il faut s’adapter », confie Bruno Barde à 20 Minutes.

« De quoi assurer un spectacle de grande qualité »

Le boss de Deauville a longtemps cru parvenir à convaincre les stars de venir : « j’ai insisté auprès de leurs agents, car il existe une clause du syndicat des acteurs qui les autorise à recevoir des prix. Ils ont choisi de rester solidaires des grévistes, ce que je respecte évidemment. » Les hommages auront donc lieu sans eux. La grève étant dirigée « contre les studios et les plateformes », les vedettes françaises et les représentants des films indépendants « seront bien là », assure Bruno Barde qui cite notamment Luc Besson, Judith Godrèche ou Caleb Lancry Jones.

Du 1er au 10 septembre, 80 longs-métrages seront montrés dans huit catégories. Le jury présidé par Guillaume Canet devra départager de son côté 14 films. « Il nous reste de quoi assurer un spectacle de grande qualité, martèle Bruno Barde. Ne serait-ce qu’avec la présence de grands cinéastes comme Jerry Schatz­berg, ou les réalisateurs en compétition. »

La seule chose qui inquiète aujourd’hui Bruno Barde est la météo normande : « mais c’est comme la grève, je n’y peux rien, alors je fais au mieux. » Quant à l’avenir, il le voit radieux. « Nous vivons un cycle de changements, souligne encore le directeur général, mais j’ai confiance. La grève finira par prendre fin et le cinéma triomphera. » Au moins, Emilia Clarke sera là ce week-end afin de recevoir un hommage et le prix Nouvel Hollywood en présentant le film de science-fiction The Pod Generation de Sophie Barthes. Et le week-end prochain, Todd Haynes montrera son nouveau film, May December, toutefois sans ses actrices principales Julian Moore et Natalie Portman.