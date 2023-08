Il ne faut pas embêter Denzel Washington. A peine a-t-il décimé à lui seul une bande de trafiquants de drogue que le justicier Robert McCall qu’il incarne depuis 2014 tient de nouveau la dragée haute aux méchants pour ce troisième - et dernier - volet d’Equalizer toujours dirigé par Antoine Fuqua. C’est peu de dire qu’il prend sa retraite en fanfare dans un village de Sicile où des mafieux bêtes et méchants s’en prennent à la population locale.

« La violence arrive vite et brutalement quand on a affaire à quelqu’un qui s’y connaît », explique Antoine Fuqua au site américain Deadline. Ce que prouve ce héros monolithique dès qu’il passe à l’action. A 68 ans, Denzel Washington n’a rien perdu de son charisme, ni de son efficacité pour liquider les fâcheux, même nombreux. Et ça fonctionne toujours aussi bien. 20 Minutes vous explique pourquoi.

Un héros très discret

Il n’a même pas besoin de parler pour en imposer. Etre un grand acteur, c’est ça : pouvoir fasciner le spectateur rien que dépliant des serviettes en papier sur une table de café pour y poser sa tasse et sa théière. D’un seul regard, Denzel Washington distille un tel mélange de bienveillance (pour ses amis) et de brutalité larvée (pour ses ennemis) qu’on trépigne sur son siège en attendant qu’il défende les premiers en liquidant les seconds.

Un héros très méchant

On n’a pas envie de le mettre de travers, ce tueur qui continue à collaborer discrètement avec une agente de la CIA jouée par Dakota Fanning. Quand il se met en mouvement, Robert McCall est une machine de guerre. Simple. Basique. Il blesse, mutile et tue avec un naturel confondant et l’acteur apporte une classe impeccable au massacre qu’il orchestre. La justice façon McCall est expéditive et on en redemande.

Un héros bien placé

L’office du tourisme de Campanie a bien travaillé. Denzel Washington évolue dans des sites du sud de l’Italie qui mettent sa haute silhouette en valeur. On a envie de partir le rejoindre dans son village montagnard surtout depuis que Robert McCall l’a purgé de ses mauvais éléments. Il s’y repose désormais en paix puisque Denzel Washington dit adieu au personnage qui pourrait quand même reprendre du service, rajeuni, sous les traits de John David Washington, le fils de l’acteur.