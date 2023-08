Super-bourrés de Bastien Milheau vaut beaucoup mieux que son titre. Ce premier film sur l’amitié entre un garçon dégingandé, une demoiselle au physique de joueuse de rugby et un alambic est un vrai petit bijou. Ses deux héros de 17 ans, joués par Pierre Gommé et Nina Poletto, gagnent vite le cœur du spectateur dans cette comédie dont le naturel fait penser aux Beaux Gosses de Riad Sattouf.

« Je me suis inspiré de ma propre adolescence et j’ai demandé des conseils à ma jeune sœur pour les dialogues car je voulais éviter de faire un film de vieux qui cherche à faire jeune », explique le réalisateur à 20 Minutes. Le choix de ses acteurs a été déterminant dans la réussite de cette comédie tendre.

Audition classique et casting sauvage

« On a trouvé Pierre qui avait déjà de l’expérience en tant que comédien avec des auditions classiques et Nina grâce à un casting sauvage dans les clubs du rugby de la région toulousaine, se souvient le réalisateur. Ils ont matché dès leur première rencontre : un vrai coup de foudre amical. » La complicité du duo qui s’interroge sur son avenir - lui rêvant de nouveaux horizons, elle semblant coincée dans l’exploitation fruitière de son père - puise aussi son charme dans les paysages sublimes du Gers.

« Je me suis appuyée sur Pierre, explique Nina Poletto à 20 Minutes. Je lui demandais conseil parce qu’il avait déjà vécu des tournages mais je le suis vite adaptée. » Son partenaire a trouvé un appui auprès de Barbara Schulz qui incarne sa mère. « C’était un tournage très participatif où tout le monde aidait tout le monde, précise-t-il. Tout était écrit mais Bastien nous permettait aussi d’improviser ce qui nous permettait d’apporter un peu de nous à nos personnages. »

Le sexe, les fêtes et la transmission s’invitent dans Super-bourrés autour d’une distillerie artisanale changeant la vie des héros. « On sait faire de la gnole donc on pourra toujours se recycler », plaisante Nina Poletto aujourd’hui âgée de 19 ans. La jeune femme, qui est en deuxième année d’école d’infirmière près d’Agen, se verrait bien poursuivre une carrière de comédienne. Pierre Gommé, Parisien, continue à faire l’acteur. On leur souhaite à l’une comme à l’autre une gloire digne de celle que connaît Vincent Lacoste qui fut découvert dans Les Beaux gosses en 2009.